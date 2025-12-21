Top foto dňa (21. december 2025): Oslavy Chanuky 2025 21. 12. 2025 16:06 Andrea Mezeiová Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva 1 min. čítania Ľudia sledujú rozsvietenie najväčšej menory na svete na Piatej avenue pri Central Parku počas druhej noci Chanuky v New Yorku. USA, 15. decembra 2025 Foto: AP Photo/Yuki Iwamura Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet Zdieľať Zdieľať Oslavy Chanuky 2025Fotogaléria k článku: 13 fotografií v galérii Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Chanuka Top foto dňa Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Zjazd do Vrútok je hanba, nie pokrok, hovorí Hargaš o tuneli Višňové a dodáva, že niektoré časti nespĺňajú bezpečnostné normy Martin Šálek Slovenskí učitelia starnú, ich priemerný vek za posledné roky výrazne vzrástol Katarína Lörincová Top foto dňa (21. december 2025): Oslavy Chanuky 2025 Andrea Mezeiová Rodiny, seniori aj vyťažení ľudia, online nákup potravín využíva čoraz širšia skupina Slovákov Dominika Knoteková Prvé víťazstvo po takmer dvoch rokoch. Schwarz ovládol obrovský slalom, Odermatt bol až šiesty - VIDEO Patrik Mindžák Košickú MHD čakajú počas Vianoc a Nového roka viaceré zmeny, DPMK zverejnil podrobnosti Katarína Lörincová Zjazd do Vrútok je hanba, nie pokrok, hovorí Hargaš o tuneli Višňové a dodáva, že niektoré časti nespĺňajú bezpečnostné normy Slovenskí učitelia starnú, ich priemerný vek za posledné roky výrazne vzrástol Top foto dňa (21. december 2025): Oslavy Chanuky 2025 Rodiny, seniori aj vyťažení ľudia, online nákup potravín využíva čoraz širšia skupina Slovákov Prvé víťazstvo po takmer dvoch rokoch. Schwarz ovládol obrovský slalom, Odermatt bol až šiesty - VIDEO Košickú MHD čakajú počas Vianoc a Nového roka viaceré zmeny, DPMK zverejnil podrobnosti