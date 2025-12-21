Top foto dňa (21. december 2025): Oslavy Chanuky 2025

Andrea Mezeiová
Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva
1 min. čítania
US Hanukkah Celebrations
Ľudia sledujú rozsvietenie najväčšej menory na svete na Piatej avenue pri Central Parku počas druhej noci Chanuky v New Yorku. USA, 15. decembra 2025 Foto: AP Photo/Yuki Iwamura
Oslavy Chanuky 2025

Fotogaléria k článku:

Lithuania Hanukkah
Israel Hanukkah
Israel Hanukkah
13 fotografií v galérii
Vermont Hanukkah
Okruhy tém: Chanuka Top foto dňa
