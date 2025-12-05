Tomáš zhodnotil nový systém integrovanej posudkovej činnosti, vybavených bolo 100 percent žiadostí – VIDEO

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začali v septembri vybavovať žiadosti o integrovaný posudok podľa novej legislatívy a všetky podané žiadosti spracovali v riadnom termíne. Celkovo išlo o 5 092 podaných žiadostí, pričom úrady vydali 4 711 integrovaných posudkov.
V 298 prípadoch bolo konanie zastavené, najčastejšie pre späťvzatie žiadosti alebo neúplné podklady zo strany klientov. Ďalších 83 konaní nebolo k 30. septembru ukončených, najmä pre chýbajúce dokumenty alebo nedoplnene požiadavky.
Zásadná zmena
„Vybavených bolo 100 percent žiadostí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Podľa neho ide o dôkaz, že nový systém funguje a zamestnanci úradov práce zvládli náročnú reformu aj v praxi.
Úrady práce vybavili vyše 90 percent žiadostí o integrované posudky, Tomáš hovorí o úspechu reformy – VIDEO
Integrovaný posudok je podľa ministerstva jedinečný tým, že žiadateľ vybaví všetky potrebné náležitosti na jednom mieste a v mnohých prípadoch zamestnanci úradov prichádzajú priamo za posudzovanými osobami domov. Minister zároveň ocenil stanovisko komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, ktorá podľa jeho slov potvrdila, že v súvislosti s vydávaním posudkov neevidovali žiadne podnety na oneskorené rozhodovanie.
Zásadná zmena v posudkovej činnosti nastala od 1. septembra na základe zákona o integrovanej posudkovej činnosti č. 376/2024. Nový systém zaviedol jednotné posudzovanie zdravotného postihnutia a dlhodobých potrieb fyzických osôb. Príslušné rozhodovanie sa presunulo z viacerých úrovní na úrady práce, pričom sa sústredilo aj posudzovanie odkázanosti na sociálne služby, ktoré predtým zabezpečovali obce.
Plynulý systém
„Takmer rok sme sa na túto zmenu pripravovali. Vďaka dôkladnej príprave sa podarilo spustiť nový systém plynulo, bez väčších problémov,“ skonštatoval Peter Ormandy, generálny riaditeľ a tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Úrady práce začínajú vydávať integrované posudky pri žiadostiach o kompenzácie a sociálne služby – VIDEO
Lehota na vydanie integrovaného posudku je zákonom stanovená na 60 dní, pričom odvolací orgán môže rozhodnutie predĺžiť najviac o ďalších 60 dní. Z neukončených konaní bolo 54 prípadov k septembru prerušených a 29 konaní pokračuje, prevažne po dodatočnom predložení potrebných dokumentov zo strany klientov.
Od zavedenia novej legislatívy bolo podľa Ústredia práce začatých takmer 21 000 konaní podľa pravidiel integrovanej posudkovej činnosti. Podrobné informácie o systéme sú dostupné na oficiálnej webovej stránke úradu.