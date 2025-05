Tom Cruise v najnebezpečnejších scénach svojho života! Do kín prichádza Mission Impossible – Posledné zúčtovanie

Tom Cruise sa vracia v úlohe neohroziteľného Ethana Hunta, aby svetu pripomenul, že nič nie je nemožné. Dokonca ani záchrana planéty na poslednú chvíľu. Prichádza veľkolepé finále legendárnej série Mission: Impossible – Posledné zúčtovanie, neuveriteľnú jazdu sú v kinách môžete užiť už od 22. mája.

V ôsmom (podľa všetkého aj poslednom) pokračovaní série Mission: Impossible, čelí Ethan Hunt svojej doposiaľ najťažšej misii. Tentoraz ide o oveľa viac, ako si vyrovnať účty s dávnym nepriateľom Gabrielom (Esai Morales). Musí zachrániť svet pred Entitou – mocnou umelou inteligenciou, ktorá bez zľutovania túži ovládnuť a mať pod kontrolou celý svet.

Foto: CinemArt

Našťastie, Ethan nie je sám. Jeho tím, ktorý prešiel viacerými zmenami, zohráva v tomto príbehu kľúčovú rolu. A práve zloženie tímu je jedným z mnohých prekvapení, ktoré si pre divákov pripravil režisér Christopher McQuarrie.

„Táto Mission nemá žiadne pravidlá, je nepredvídateľná, a to je na nej to najlepšie,“ tvrdí McQuarrie. Diváci, ktorí do kina prídu s otvorenou mysľou, sa podľa neho môžu tešiť na poriadnu jazdu, vrátane možno najextrémnejšieho kaskadérskeho kúsku, aký Tom Cruise doposiaľ natočil. A to je čo povedať, keďže v minulom filme sa vrhol z útesu na motorke a za letu si otvoril padák.

„Keď sme ukázali túto scénu niekoľkým ľuďom, viacerí priznali, že sa im doslova zastavil dych a báli sa, že im srdce vyskočí z hrude,“ prezrádza režisér. „Tak sa nám to hádam podarilo.“

Trailer k filmu tu:

Tento filmový zážitok má veľa pozitív a veľa kvalít. Tou najzásadnejšou je ale samotný TomCruise, ktorý sa do každého zo svojich filmov vkladá nielen herecky, ale aj kaskadérsky. Niet sa čo čudovať, je naozaj veľmi húževnatý a doslovne večný študent. Kým sa pustil do produkcie svojich vlastných filmov mal už rozbehnutú skvelú hereckú kariéru. A keď vytvoril prvú Mission: Impossible, na trhu sa hovorilo, že tento typ akčných filmov je už prežitkom. Nuž, do dnešného dňa zarobili Mission: Impossible filmy približne 5 biliónov dolárov. A to aj vďaka tomu, že Tom Cruise nejde do ničoho s horúcou hlavou, všetky profesie, ich zákulisie a postupy študuje, spoznáva a až keď cíti pevnú pôdu pod nohami, vrhá sa do nich.

A podobne húževnatý a bojovný je aj v poslednej Mission: Impossible – Posledné zúčtovanie, ktorú opäť režíroval rovnaký filmový nadšenec Christopher McQuarrie. „V poslednom filme chcel Tom skočiť na motorke z útesu, ja som chcel rozbiť vlak. Tak sa ten film začal. A to sme aj urobili,“ hovorí McQuarrie. „Pri tomto filme chcel Tom chodiť po krídle lietadla a ja som chcel nakrútiť sekvenciu s ponorkou, takže to sme urobili.“

Foto: CinemArt

A poňali to veľkolepo. Pre scény v ponorke bolo potrebné vyvinúť nádrž, v ktorej by sa scény nakrúcali. Táto mala kapacitu 9 miliónov vody a napúšťala sa celých 15 dní! A scéna, kde Cruise bojuje vo vzduchu pri letiacom lietadle sa nakrúcala vo výške 10 000 metrov nad morom, pričom Cruise bojoval s hurikánovým vetrom a pilot sa ho zo všetkých síl snažil odhodiť. A to nehovoríme o miestnej populácii supov, ani o tom, že keď lietadlo vletelo do oblakov s Cruisom na krídle, nevidel vôbec nič okolo seba.

„Za tie roky som natočil veľa leteckých sekvencií, ale toto je klasická sekvencia, ktorá posúva všetko na vyššiu úroveň,“ hovorí Cruise. Nenechajte si ujsť strhujúci príbeh, ktorý vám dokáže, že nádej umiera posledná a že najdôležitejšie je vždy správne načasovanie.

Foto: CinemArt

Akčný film Mission: Impossible – Posledné zúčtovanie prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 22. mája.

Informačný servis