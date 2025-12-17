Tohtoročná laureátka Nobelovej ceny za mier opustila Oslo

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová, ktorá tohto roku získala Nobelovu cenu za mier, opustila Oslo, uviedol v stredu člen Machadovej sprievodu bez toho, aby poskytol informácie o mieste jej súčasného pobytu.
„Už nie je v meste Oslo,“ napísal Machadovej hovorca Pedro Urruchurtu Noselli na sieti X. Machadová, ktorá sa od augusta 2024 skrývala na neznámom mieste vo Venezuele, pricestovala do Osla minulý týždeň.
Ceremoniál nestihla
V stredu sa mala zúčastniť slávnostného odovzdávania Nobelovej ceny za mier v nórskom hlavnom meste, ale oneskorila sa a na ceremoniál nestihla prísť včas.
Podľa hovorcu si 58-ročná líderka venezuelskej opozície počas svojej tajnej cesty z úkrytu v domovskej krajine do Nórska zlomila stavec. „Darí sa jej dobre a v týchto dňoch navštevuje vyšetrenia u špecialistu, aby sa rýchlo a úplne zotavila,“ povedal Noselli.
Z volieb bola vylúčená
Machadová obvinila venezuelského prezidenta Nicolása Madura z manipulácie volieb v júli 2024, z ktorých bola údajne vylúčená, čo potvrdzuje aj veľká časť medzinárodného spoločenstva.
Tento rok sa María Corina Machadová stala laureátkou Nobelovej ceny za mier za presadzovanie demokratických práv a „boj za dosiahnutie spravodlivého a mierového prechodu od diktatúry k demokracii“.