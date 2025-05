To najlepšie z kung fu a karate v novom Karate Kidovi v kine už 29. mája

Keď sa spojí Jackie Chan a Ralph Macchio, nebude to o zenovej meditácii a zelenom čaji. Do toho nový mladý hrdina, chaos v New Yorku a parádne kombo kung fu s karate tak našlapané, že vám aj popcorn vyskočí z kelímka. Už budúci štvrtok 29. mája do kín príde akčná novinka Karate Kid: Legendy. V každom outsiderovi drieme bojovník. A každý outsider potrebuje niekoho, kto v neho verí.

Li Fong (Ben Wang) je tínedžer, čo sa práve presťahoval z Pekingu do New Yorku. Cudzia reč, cudzie zvyky, nová škola, skrátka iný svet. Nevie zapadnúť. Do toho si miestny karate macher z neho začne robiť terč. Aby Li pomohol novej kamoške, prihlási sa do turnaja, kde ide o viac než len zlatú medailu. Našťastie má po boku dvoch najväčších majstrov – Mr. Hana (Jackie Chan) a Daniela LaRussa (Ralph Macchio). Spolu ho naučia, ako spojiť kung-fu a karate, a hlavne – ako nájsť sám seba a odvahu bojovať za to, na čom mu záleží.

Foto: Itafilm

Prečo na to ísť do kina:

Jackie Chan ako ho poznáme. Stačí?

Daniel LaRusso je späť – prvý Karate Kid vie, aké je to byť outsiderom a čo s tým. Aj to Miyagiho auto stále drží pokope!

Kung fu + karate? Nech sa páči. Bez digitálnych trikov, všetko skutočné.

Dynamické choreografie, poctivá makačka. Každý jeden úder zabolí až v sále teba aj kamošov.

Rád fandíš outsiderovi, ktorý hľadá svoju cestu, aby sa presadil. Rešpekt.

Nepoznáš pôvodného Karate Kida? Nevadí. Ani netreba, toto je nový príbeh.

Skryté odkazy pre fanúšikov série? Jasné – keď vieš, tak vieš.

Inšpirácia bez moralizovania. Hecne ťa to. Možno fakt vylezieš von a skúsiš potrénovať 😉

Foto: Itafilm

Pikošky:

Prvý Karate Kid je z r. 1984. Už 40 rokov má stále niečo do seba.

Najviac zarobil Karate Kid z r. 2010: vyše 176 mil. USD. Jednotka začínala na niečo cez 90 mil. USD. Čo dodať k popularite.

Ben Wang je najnovší Karate Kid a makal ako drak – mandarínčina, tréningy, väčšinu dynamických bojových scén robí on a nie kaskadér. Zvládol aj tento špeciálny úder – trúfaš si tiež?

Došlo aj na box. Herec Joshua Jackson hrá bývalého boxera a sám sa boxu venuje.

Pre scénu s pouličnou bitkou postavili celú ulicu so špeciálne vystuženými rohmi, aby sa pri nárazoch herci nezranili.

Jackie Chan na pľaci robil náladu celému štábu aj komparzu – ding ding

Benove outfity chystali štvormo. Nechceš opakovať záber s natrhnutým rukávom či krvou z rozbitého nosa (keď tam má byť až o 5 minút neskôr)

Karate Kid: Legendy nie je len o tom, ako udrieť. Je o tom, prečo sa postaviť. A čo to o tebe povie. Prídeš do kina s kamošmi aj ty už budúci štvrtok – 29. mája?

Trailer:

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 29. MÁJA 2025!

Informačný servis