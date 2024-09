Tipos extraliga má nového lídra, Spišská Nová Ves vystriedala na čele tabuľky Poprad

Slovenská hokejová extraliga má po piatkovom 4. kole nového lídra. Neúspešný finalista z predchádzajúceho ročníka zo Spišskej Novej vsi v domácom prostredí zdolal hráčov Popradu 4:3 a práve „kamzíkov“ zosadil z prvej priečky.

Spišiaci doteraz nazbierali 10 bodov, o jeden bod menej majú na svojom konte Poprad, majstrovská Nitra a Slovan Bratislava.

Obojstranne ťažký začiatok

„Poprad má veľmi skúsený tím a má rýchlych hráčov. Mali sme ťažký začiatok, ale postupne sme zlepšili našu hru a som hrdý na odpoveď mojich hráčov. Tlačili sme sa do bránky a prinieslo nám to aj šťastnejšie góly. Kľúčové bolo ubrániť oslabenie 3 na 5, hráči odviedli počas nej skvelú prácu. Teším sa z výsledku,“ komentoval trojbodový zásah svojich zverencov kouč Spišiakov Jason O’Leary podľa oficiálneho webu HK Poprad.

Podľa asistenta popradského kormidelníka Jána Šimka zápas splnil očakávania hostí.

„Nemyslím však výsledok a našu prehru. Pre nás začiatok nebol dobrý, riešili sme veľmi pomaly situácie, predlžovali sme si striedania. Nevyšla nám presilovka 5 na 3, ktorú sme hrali komplikovane, chýbala chladnokrvnosť, čo sa prejavilo v konečnom zúčtovaní. V záverečných minútach sme išli do rizika, chceli sme ešte urobiť niečo s výsledkom. Bohužiaľ náš tretí gól prišiel už neskoro,“ uviedol.

Trenčín na dne s hrozivým skóre

Na dne extraligovej tabuľky sú stále dva tímy bez jediného bodu. Liptovský Mikuláš neuspel ani na ľade Nových Zámkov a prehral tam 2:3.

Ešte horšie je na tom Trenčín, pretože kým Liptáci tri zo štyroch prehier zaznamenali u súperov, hokejisti Dukly až trikrát nepochodili doma.

V piatok večer pred vlastnými fanúšikmi podľahli Slovanu Bratislava 5:8 a po štyroch stretnutiach majú hrozivé skóre 8:26.

Žilina zdolala Košice

Nováčik zo Žiliny si poradil s Košicami 2:1 po predĺžení a Nitra zdolala Zvolen 3:2. Doma nepochodili ani Michalovčania, ktorí podľahli hokejistom Banskej Bystrice 2:5.

„Spokojnosť v prvom rade s bodmi. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale potom nás úplne zabrzdili zbytočné fauly. Hrali sme štyri oslabenia v prvej tretine, tam sa to dorovnalo. Hokej bol dosť rozkúskovaný z obidvoch strán, veľa vylúčení. My sme samozrejme radi za tie body, sú veľmi dôležité, v Michalovciach sa nehrá ľahko. Stále vidím v našej hre veľa nedostatkov, veľa zlých rozhodnutí. Je začiatok sezóny, stále je to trošku také surové, ale vždy sa počítajú body. Máme tri, prvýkrát sme vyhrali v riadnom hracom čase, takže chalanom gratulujem,“ zhodnotil Vladimír Országh, kormidelník „baranov“ spod Urpína.