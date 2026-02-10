Tínedžer na škole v Londýne pobodal dvoch maloletých chlapcov

útočník, nôž
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Mladistvý útočník pobodal nožom dvoch chlapcov na londýnskej škole a spôsobil im zranenia, ktoré si vyžiadali ich okamžitú hospitalizáciu, informovala v utorok metropolitná polícia.

Polícia bola privolaná na Kingsbury High School v štvrti Brent, kde bol nahlásený útok na 13‑ročného žiaka. Na mieste našli zraneného aj ďalšieho 12‑ročného chlapca. Obaja boli prevezení do nemocnice, ale úrady podrobnosti o ich stave nezverejnili.

„Jedného pacienta sme previezli do nemocnice a druhého ako urgentný prípad do traumatického centra,“ potvrdila londýnska zdravotná záchranná služba.

Polícia po útočníkovi stále pátra. „Polícia identifikovala podozrivého – tínedžera – a prebiehajú intenzívne pátracie úkony,“ informovali policajní predstavitelia.

Veľká Británia, najmä Londýn, dlhodobo zápasí s násilím medzi mladistvými a častým používaním nožov, pričom násilie na školách podľa učiteľských odborových zväzov narastá v celonárodnom meradle. K incidentu prišlo krátko po inom závažnom prípade z minulého týždňa, keď polícia vo Walese zatkla 15‑ročného chlapca obvineného z pokusu o vraždu učiteľky, ktorú mal napadnúť kuchynským nožom.

