Tichá hrôza v Osvienčime zostáva. Emócie z koncentračného tábora premietnu do drámy Metropolka

Spišské divadlo, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, finišuje s prípravou hudobnej drámy Metropolka, ktorá prinesie strhujúce životné príbehy obetí totalitných režimov. Aj to bol dôvod, prečo sa členovia umeleckého súboru vybrali na študijnú cestu do poľského Osvienčimu.

Členovia súboru prešli so slovenským sprievodcom celý Auschwitz – Birkenau. „Je to miesto, kam nepatrí plač ani dojatie. Cítite váhu histórie a miesta, tichú konečnú hrôzu, zúfalstvo nalepené na stenách, zavesené vo vzduchu. Aj keď ste v bezpečí „múzea“, negatívnu energiu miesta a pach smrti nezmyje žiadna dezinfekcia. To som cítil a videl na tvárach ostatných,“ hovorí o svojich pocitoch režisér Viktor Kollár a dodáva: „Nalepí sa tam na človeka smrť. Je veľmi ťažké o tom rozprávať.“

Emócie umeleckého súboru sa premietnu v pripravovanom kabarete o našej histórii nazvanom Metropolka. Ten približuje totality 20. storočia, pričom sa sústreďuje na tri ostrovy slobody – multifunkčný kultúrny priestor Metropolka, zberný tábor v Novákoch a kabaret Tatra revue.

Silný príbeh o skutočných osudoch

Príbeh inšpirovaný skutočnými osudmi obetí totalitných režimov vznikal v Spišskom divadle dva roky. Ako pripomína umelecký šéf Viktor Kollár, je to náročná téma, ktorá si však rozhodne zaslúži pozornosť. Pod textami je podpísaný kolektív autorov, inscenáciu režíruje Viktor Kollár. Silnou zložkou bude hudba, pod ktorú sa podpísali Milo Kráľ a Tomáš Cvengroš. Súčasťou predstavenia je päťčlenná kapela HYDROPATI, ktorá bude celý čas na pódiu. Ústrednou postavou drámy je slovenská herečka Dalma Holanová Špitzerová a jej manžel Juraj Špitzer. Dalmu a Juraja v mladšom veku stvárnia Kristína Kotarbová a Filip Brišák, v staršom veku sa týchto úloh zhostia Mária Brozmanová a Milo Kráľ. V hre sa predstavia aj ďalší herci umeleckého súboru SD.

Hlavnými partnermi projektu sú Fond na podporu umenia a Nadácia Tatry banky. Premiéra Metropolky je naplánovaná na 2. mája.

