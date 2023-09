The Rolling Stones sa vracia, po takmer dvadsiatich rokoch predstavia album s pôvodnými piesňami

Anglická rocková kapela The Rolling Stones sa vracia s novým albumom Hackney Diamonds, prvým s pôvodnými piesňami od roku 2005. Informuje o tom spravodajský portál BBC. Kapela nahrávku predstaví v stredu na špeciálnom podujatí v Hackney, teda na mieste, ktoré je podľa tlačovej správy „srdcom nového albumu“. Akciu, ktorú bude moderovať Jimmy Fallon, budú naživo streamovať na YouTube.

Známi hostia

Podľa BBC by malo na albume účinkovať viacero hviezdnych hostí, vrátane Paula McCartneyho, Stevieho Wondera či Lady Gaga. Oznámenie o streame nasleduje po upútavkovej kampani, ktorá sa začala nenápadným inzerátom v Hackney Gazette – bezplatných novinách distribuovaných v obchodoch a supermarketoch v londýnskej štvrti.

Cez víkend sa skupina podelila aj o ukážku jednej z piesní prostredníctvom webovej stránky dontgetangrywithme.com. Bol to však ďalší dômyselný trik, keď stránka po dlhšom načítavaní prehrala len krátky úryvok a potom sa zdalo, že spadla. Kapela na údajné ťažkosti na sociálnych sieťach reagovala odkazom Sorry, don’t get angry with me (Prepáčte, nehnevajte sa na mňa, pozn. red), čo je odkaz na úvod textu piesne.

Nová éra

Všetko by sa však napokon malo ukázať v stredu popoludní v Hackney, pričom by sa mali zúčastniť všetci traja zostávajúci Stonei – Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. „Nový album, nová hudba, nová éra,“ sľubujú v traileri na živý prenos.

Bude to ich prvý album od nahrávky Blue & Lonesome z roku 2016, ktorá však priniesla len coververzie. Ich zatiaľ posledným albumom s pôvodným materiálom bol A Bigger Bang z roku 2005.

Prvá nahrávka bez Wattsa

Hackney Diamonds bude tiež ich prvou nahrávkou bez bubeníka Charlieho Wattsa, ktorý zomrel v roku 2021 v dôsledku rakoviny. Je však známe, že pred smrťou nahral nové bubenícke party a Richards medzičasom potvrdil, že nahrávky budú súčasťou nového albumu.

V ďalších skladbách bude kapelu pravdepodobne sprevádzať Steve Jordan, ktorý počas leta zastúpil Wattsa na turné. Nepotvrdené správy pritom podľa BBC naznačovali, že na nahrávaní sa zúčastnil aj Ringo Starr.