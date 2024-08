Tesco uľahčí deťom aj ich rodičom nástup do školy: deň voľna aj extra zľavy na pomôcky

Až 180 kolegýň a kolegov z Tesca nepríde 2. septembra 2024 do práce. Využijú totiž špeciálny rodinný benefit – deň plateného voľna na odprevadenie svojho prváčika do školy. Tesco zároveň pomôže rodičom vyše dvetisíc školákov s nákupom školských pomôcok. Počas celého roka tiež môžu využívať viacero rodinných benefitov či možnosti flexibilnej práce. Pre zákazníkov Tesco ponúka široký školský sortiment Späť do školy s rôznymi zľavami až do 17. septembra.

S blížiacim sa začiatkom nového školského roka dostane 1 600 kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu na Slovensku špeciálne zľavové Clubcard kupóny na nákup školských potrieb pre 2 300 detí. Z nich 180 pôjde do školy po prvýkrát.

„V Tescu chápeme, že nástup do školy je pre rodiny veľkou zmenou – finančnou, organizačnou aj emočnou. Tesco na Slovensku vytvára pre svojich zamestnancov tie najlepšie podmienky na prácu. Aj preto kolegyniam a kolegom poskytujeme širokú paletu rodinných benefitov, ktoré im uľahčia rôzne životné udalosti, ku ktorým patrí aj návrat do školy. Do školských benefitov sme tento rok investovali vyše 50-tisíc eur,“ hovorí Renáta Vozárová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Rodinné benefity ponúkajú viac

Tesco unikátne rodinnné benefity predstavilo už v roku 2021, keď zaviedlo dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, čerpanie otcovského voľna či voľno pri adopcii. V rámci balíka výhod môžu zamestnanci čerpať platené voľno navyše napríklad pri narodení dieťaťa alebo v prípade potreby na cyklus liečby plodnosti, ako aj vtedy, keď sa potrebujú postarať o člena rodiny. Možnosti flexibilnej práce aj možnosť pracovať z domu podľa potreby pomáhajú kolegom v Tescu skĺbiť rodinné a pracovné povinnosti.

„Teší ma, že v ponuke rodinných benefitov a flexibilnej práce pokračujeme aj tento rok. Zároveň sme predstavili nové typy benefitov podporujúcich životnú rovnováhu. Môžeme tiež hrdo prezentovať výsledky nášho posledného prieskumu spokojnosti kolegov, podľa ktorého až 80 % našich kolegýň a kolegov v strednej Európe môže flexibilne pracovať a zároveň žiť svoj život. Na Slovensku je toto dokonca ešte vyššie, spokojnosť vyjadrilo až 83 % kolegýň a kolegov,“ prezradila Renáta Vozárová.

Všetko potrebné pre školákov

Rodičia na Slovensku od spustenia predaja školských pomôcok majú záujem najmä o základné pomôcky ako zošity, temperové a vodové farby, Tornado roller, mazateľné perá Pilot Frixion, detské kufríky, školské tašky a batohy. Triádu najpredávanejších školských pomôcok dlhodobo tvoria zošity, ceruzky a lepidlo.

„Rodičia v Tescu nakúpia všetko potrebné pre svojich školákov za skvelé ceny s vernostným programom Clubcard. Tento rok sú v ponuke Tesca pre školákov aj novinky ako široké portfólio prémiových zošitov Oxford, nové farebné dizajny na peračníkoch, školských doskách a zošitoch. Samozrejmosťou sú pomôcky s témami obľúbených postavičiek z filmov Disney a Marvel aj dinosaurov,“ prezrádza Diana Golanová, marketingová riaditeľka Tesca, a dodáva: „Rodičia nájdu aj kvalitné cenovo dostupné ergonomické školské tašky a batohy pre žiakov prvého stupňa, ale aj starších v cenách od 20 až po 70 eur pri využití vernostnej karty Clubcard.“

Informačný servis