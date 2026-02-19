Tesco rozširuje sieť predajní a otvára nový supermarket v bratislavskej Petržalke. Podporí aj miestnu komunitu

K súčasným 181 prevádzkam pribudne od štvrtka 19. februára 2026 nový supermarket na Hálovej ulici v bratislavskej Petržalke. Moderná predajňa, situovaná v srdci najväčšieho slovenského sídliska, prinesie obyvateľom kvalitné potraviny za dostupné ceny. Otvorenie novej predajne bude sprevádzať aj podpora miestnej komunity aj špeciálnej zľavy pre zákazníkov.
Nový supermarket Tesco Hálova prináša moderné technológie a maximálny komfort pri nakupovaní. Zákazníci z Petržalky a okolia tu nájdu šesť pokladní, z toho štyri samoobslužné, ako aj službu Scan & Shop v mobile, ktorá umožňuje ešte rýchlejší a jednoduchší nákup. Súčasťou predajne je aj zálohomat a obľúbený kávový pult, ktorý spríjemní zážitok z nakupovania. Nový supermarket ponúkne kompletný sortiment – čerstvé, mrazené, chladené aj trvanlivé potraviny, ako aj sezónnu ponuku produktov.
Supermarket bude otvorený sedem dní v týždni – od pondelka do soboty v čase od 6.00 do 21.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 21.00 hod. O fungovanie novej predajne s rozlohou 637 metrov štvorcových sa postará 14 kolegov a kolegýň z Tesca.
Na prvých zákazníkov nového supermarketu čaká zároveň aj atraktívna otváracia ponuka. Od 19. do 22. februára 2026 môžu pri nákupe v supermarkete Tesco Hálova získať zľavu 10 % na celý nákup pri použití Tesco Clubcard, a to až do maximálnej výšky 10 eur.
„Teší nás, že otvorením nového supermarketu na bratislavskej Hálovej ulici sme našim zákazníkom opäť o niečo bližšie. Najväčšie slovenské sídlisko si zaslúži širokú sieť moderných prevádzok, ktoré ponúkajú rýchly, pohodlný a cenovo dostupný nákup v blízkosti domova,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku a pokračuje: „V Tescu je zároveň naším cieľom stať sa nielen obľúbeným miestom nákupu, ale aj aktívnou súčasťou miestnej komunity. Preto sme sa rozhodli podporiť organizáciu Brána do života a prispieť k zlepšeniu služieb bezpečného ženského domu v lokalite Petržalky. Počas prvých dvoch dní prevádzky daruje Tesco organizácii 1 euro z každého nákupu nad 10 eur.“
Organizácia Brána do života sa dlhodobo venuje pomoci ženám a deťom v krízových životných situáciách, najmä obetiam domáceho násilia. Prevádzkuje Bezpečný ženský dom, kde poskytuje bezpečné bývanie aj odbornú psychologickú, sociálnu a právnu pomoc. Finančný príspevok Tesca vo výške 1 euro z každého nákupu nad 10 eur počas prvých 2 dní prevádzky nového supermarketu Hálova podporí zlepšenie kvality služieb a pomôže ženám na ceste k novému začiatku. Organizáciu Brána do života – Bezpečný ženský domov podporuje v rámci boja proti domácemu násiliu aj Nadácia Tesco, ktorá jej v roku 2025 prispela sumou 10-tisíc eur a v podpore pokračuje aj tento rok.
Informačný servis