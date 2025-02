Tesco aj v roku 2025 zvyšuje platy a ponúka najsilnejšie benefity, novinkou je virtuálny lekár

Tesco na Slovensku už viac ako 28 rokov vytvára skvelé miesto na prácu a v podpore svojich kolegov a kolegýň pokračuje aj v novom roku. Od 1. marca 2025 reťazec zvyšuje platy všetkým, ktorí pracujú v obchodoch aj v distribučných centrách. Základné mzdy vo väčšine predajní Tesca porastú o takmer 9 % a celková investícia do kolegýň a kolegov v Tescu bude predstavovať až 9 miliónov eur. Súčasťou podpory kolegov a kolegýň v Tescu sú aj veľkorysé benefity, ktorých hodnota láka ľudí pracovať do Tesca, pretože sú najvyššie v rámci maloobchodu na Slovensku. Unikátnou novinkou bude pomoc virtuálneho lekára.

V Tescu, ktoré patrí k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku, aktuálne pracuje takmer 8 000 kolegov a kolegýň, z toho 71 % žien a 29 % mužov.

„Kolegyne a kolegovia v Tescu sú pre nás nenahraditeľní a ich prácu si veľmi vážime. Dlhodobo robíme všetko pre to, aby aj pre nich bolo Tesco skvelým miestom na prácu, kde sa každý bez rozdielu môže cítiť vítaný aj ocenený. Za posledné tri roky Tesco len do zvýšenia platov investovalo viac ako 30 miliónov eur,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dopĺňa: „Každému zamestnancovi ponúkame férovú mzdu a zároveň aj bezkonkurenčné benefity až do výšky 1 600 eur a ďalšie zamerané na jeho životnú rovnováhu s dôrazom na duševnú, fyzickú či finančnú podporu. Okrem obľúbenej 15 % zamestnaneckej Clubcard zľavy na nákup až v hodnote 1 100 eur či príspevku na dôchodok tento rok prichádzame aj s unikátnou novinkou – virtuálnym praktickým lekárom pre všetkých, tak aby naši kolegovia a kolegyne mali prístup k lekárovi kedykoľvek.“

Virtuálny lekár umožní kolegom a kolegyniam v Tescu a ich rodinám mať prístup k lekárskej pomoci kedykoľvek a kdekoľvek. Bude dostupný 24 hodín denne a celkom zadarmo. Virtuálny lekár ponúka konzultácie prostredníctvom online chatu, video- či audiohovoru, dokáže predpísať lieky a objednať k špecialistovi. Zároveň sa zameriava na prevenciu a upozorňuje, kedy je čas ísť na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi a kedy je potrebné obnoviť si očkovanie.

K ďalším výnimočným rodinným benefitom patrí aj dorovnanie čistej mzdy matkám na materskej do výšky 100 %, poskytnutie dvojtýždňovej platenej otcovskej dovolenky nad rámec zákona. Výnimočným benefitom sú aj možnosti flexibilnej práce, napríklad po dlhodobej PN-ke umožňuje Tesco kolegom a kolegyniam postupný návrat do práce pri vyplácaní plnej mzdy. Kolegyne a kolegovia tiež dostávajú pracovné voľno navyše pri rôznych životných udalostiach, balíček pri narodení dieťaťa, finančnú odmenu pri pracovnom výročí až do výšky 530 eur. Oceňujú tiež využívanie programu pomoci Na nás sa môžete spoľahnúť!, ktorý poskytuje finančné, právne či psychologické poradenstvo a mnohé ďalšie výhody. Ďalšími výhodami sú napríklad zamestnanecké zľavy na nákupy, vianočný bonus, Multisport karta, vitamínové balíčky či príspevky k rôznym výročiam.

Tesco ponúka svojim zamestnancom aj unikátne benefity s názvom Životná rovnováha na prvom mieste, ktoré prispievajú k duševnej, fyzickej a finančnej pohode kolegýň a kolegov. Súčasťou tzv. wellbeing balíčka sú napríklad konzultácie so psychológom, bezplatné pomôcky na intímnu hygienu žien, 25 dní dovolenky pre všetkých s možnosťou dokúpenia ďalších piatich dní voľna či opatrenia podporujúce ľudí, ktorí sa starajú o blízku osobu. Reťazec poskytuje aj komplexný program pomoci všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia.

Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku Tesco zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere. Za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením reťazec získal aj aktuálne ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ. Viac o príležitostiach pracovať v Tescu sa dozviete na stránke kariera.tesco.sk.

