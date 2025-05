Terno otvára predajňu v Lehniciach

Nová, moderná a ekologická predajňa s celkovou výmerou viac ako 800 m² a predajnou plochou 476 m² poskytne zákazníkom komfortný nákupný zážitok, široký sortiment potravín vrátane obslužného pultu mäsiarstva Danubius. Súčasťou predajne sú dve samoobslužné pokladne aj zálohomat, ktorý uľahčí zodpovedné nakladanie s odpadom. Priamo pred objektom je bezplatné parkovisko.

Terno vstupuje do Lehníc s dôrazom na kvalitu, čerstvosť a výhodné ceny, pričom novootvorená prevádzka bude otvorená v pondelok až piatok od 6:00 do 20:00 hod., v sobotu od 6:00 do 17:00 hod. a v nedeľu od 7:00 do 15:00 hod. Obslužný pult Danubius bude k dispozícii v pracovné dni medzi 7:00 a 19:00 hod., v sobotu od 7:00 do 16:00 hod. a v nedeľu od 7:00 do 14:00 hod.

Foto: Terno

„Sme presvedčení, že široký výber potravín, z ktorých takmer 60 % tvoria slovenské výrobky, v priestranne a prehľadne usporiadanej predajni, osloví našich nových zákazníkov. Tí určite ocenia aj viac než stovku cenovo výhodných produktov našej privátnej značky Terka,“ hovorí Peter Vanek, marketingový manažér predajní Terno.

Zákazníci s vernostnou kartou sa môžu tešiť na atraktívne ceny a výhody. Ide o pravidelné utorkové a stredajšie zľavy na vybranú kategóriu sortimentu vo výške 20 %, okamžité meninové, narodeninové či seniorské zľavy. Vernostná karta zároveň umožňuje zbieranie bodov na dodatočné zľavy na nákup v hodnote 5 % a 10 %. Zákazníci ju tiež môžu po vložení kreditu využívať na bezhotovostné platby. Pre žiakov, študentov a učiteľov, ktorí sú držiteľmi preukazov ISIC Slovakia, ISIC/ EURO<26 a ITIC zaviedol potravinový reťazec zľavu z každého nákupu vo výške 2 %. Ekologicky zmýšľajúci zákazníci zase radi využijú možnosť zasielania bločku za nákup na e-mail. Viac informácií o benefitoch nájdete na www.terno.sk.

Foto: Terno

Informačný servis