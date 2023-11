Termoizolačné materiály kedysi a dnes: Ktorý izolant je budúcnosťou?

Tlak na vyššiu energetickú efektívnosť budov v posledných rokoch silnie nielen vzhľadom na zmenu klímy, ale tiež v súvislosti s energetickou krízou. Aký je názor odborníkov na termoizolačné materiály, a ktorý izolant je pre nás budúcnosťou?

Izolačný materiál budov, a jeho vlastnosti, sa najmä v dnešnej dobe dostáva do popredia. Jeho význam je dôležitý nielen pri našej snahe znížiť účty za energie, ale tiež z hľadiska nášho vplyvu na životné prostredie. Aká bola genéza zatepľovacích materiálov, a ktorý materiál je našou budúcnosťou? Na tieto a ďalšie otázky prezradil odpovede v rozhovore prof. Jozef Oláh, odborník v oblasti stavebných konštrukcií, inžinierskych stavieb a tepelnej ochrany budov a Jacek Łazuka, produktový manažér Balex Metal, spoločnosti, ktorá je popredným výrobcom stavebných materiálov pre rezidenčný, priemyselný a poľnohospodársky sektor.

Aká bola genéza zatepľovacích materiálov na Slovensku?

Jozef Oláh: Každé územie, krajina má svoje špecifiká, nerastné bohatstvo, alebo niečo, čo ovplyvnilo vývoj tepelnej izolácie. Najskôr sa využívali ľahké betóny, ako je škvarobetón, pórobetón, keramzitbetón a tak ďalej. Záležalo však aj od toho, o aký typ konštrukcie sa jedná. Či išlo o murované, montované stavby, ploché alebo šikmé strechy. Potom sa dominantným izolantom stal penový polystyrén.

Aké boli nevýhody penového polystyrénu a ktorý materiál prišiel po ňom?

Penový polystyrén sa ukázal ako problémový najmä pri použití v plochých strechách. Taktiež v priemyselných a výrobných halách, pretože má tento materiál nízku odolnosť voči chemikáliám či vysokým teplotám. Hľadali sme možnosti, čo vlastne robiť, aby sa predišlo k poruchám a chybám. V rámci Československa sa v Gottwaldove, terajšom Zlíne, riešilo na pôde Výskumného ústavu pozemných stavieb, ako tieto nedostatky odstrániť. Koncom 80. rokov sa dokonca polystyrén prestal používať, no po revolúcii sa opäť stal zatepľovacím materiálom číslo jeden.

V ďalšom období sa používalo minerálne vlákno. Ide o veľmi výhodný materiál, no jeho najväčším nedostatkom bola jeho nasiakavosť. Ak sa raz do tohto izolantu dostala voda, ťažko sa z neho odstránila. Síce samotné minerálne vlákno je nenasiakavý materiál, ale v rámci celkovej konštrukcie už mu vysoká vlhkosť robila problém. Vývoj nám dnes priniesol PUR a PIR polyuretánové panely. Ide o moderný materiál, ktorý prináša množstvo výhod a efektívne znižuje spotrebu energií.

Ako zatepľujú svoje stavby v iných krajinách?

Zatepľovanie budov je celosvetovým trendom, no každá krajina má svoje špecifiká. Používajú sa rôzne materiály a techniky v závislosti od miestnych podmienok a legislatívy. Napríklad pri návšteve Japonska mi tamojší profesor zo stavebnej fakulty v Tokiu nechcel veriť, ako my izolujeme svoje stavby. Tam si také hrubé zateplenie ako u nás nemôžu dovoliť. Japonci robia izoláciu hrúbky do 30 cm, a nám je už málo 40-50 centimetrov. Majú v bytoch okolo 11 °C a zababušení v dekách vykurujú len nohy pod jedalenským alebo konferenčným stolíkom, aby sa dalo vydržať. Povedal mi, že môžeme síce vyhrievať, kúriť, ale kto to zaplatí? Je to preto na zváženie. Čo si môžeme dovoliť a aký komfort chceme? Slováci uvažujú o všetkom až po zabudovaní daného materiálu a málokedy sa zamýšľame nad tým, čo stojí spoločnosť výroba, aký je vplyv daného riešenia na životné prostredie a čo je prioritou toho všetkého.

A čo sa týka energetickej úspornosti, ktorá krajina môže byť pre nás vzorom?

Každý robí podľa svojich možností a podľa dostupných riešení. Rovnako záleží od podnebia. Takže je ťažko porovnať. Taliansko je iné, Francúzsko, Nemecko… Európu by som rozdelil na tri zóny. My ako krajina podnebím sa blížime skôr k severským krajinám ako k južným a musíme viac kúriť. Na energetickú úspornosť však vplýva aj spôsob života. Napríklad vykurujeme celý deň a sme doma len pár hodín.

PUR a PIR polyuretánové panely sú teda špičkou vývoja zatepľovacích materiálov. Ich výrobcom s dlhoročnými skúsenosťami je firma Balex Metal. Aké sú hlavné výhody dosiek Thermano a čím sa odlišujú od konkurencie?

Predstavte si materiál, ktorý dokáže udržať teplo v zime a chlad v lete, a pritom je ľahký ako pierko a neškodia mu ani zmeny počasia, výkyvy vlhkosti či chyby v inštalácii alebo v spôsobe aplikácie. Nepoškodzujú ho ani kuny, hlodavce, huby, machy a vtáky. Dosky Thermano disponujú presne týmito vlastnosťami. Navyše majú vysokú pevnosť v tlaku a ťahu, čo umožňuje bezpečnú inštaláciu tejto tepelnej izolácie na ploché strechy (vrátane lepených alebo balastných striech).

Veľkou výhodu je tiež, že tento materiál je nenasiakavý, takže ho neohrozia prípadné poruchy spôsobené kontaktom izolácie s vodou (zatopenie podlahy, netesnosti strechy atď.). Je prakticky fyzicky nemožné, aby sa vo vnútri tohto materiálu objavila voda alebo vlhkosť.

Jeden panel vytvára skoro dvakrát lepšiu tepelnú izoláciu než polystyrén či minerálna vlna s tou istou hrúbkou.

Dosky Thermano PIR sú navyše tuhé, čo umožňuje pri šikmých strechách ich inštaláciu na krokvy a tepelnú ochranu strešnej konštrukcie pred zmenami poveternostných podmienok.

Majú tiež značný rozmer (štandardne 1200×2400 mm, maximálne však 1200×5000 mm), čo umožňuje rýchlu realizáciu aj veľkých plôch. Treba tiež spomenúť ich trvácnosť a všestrannosť použitia.

Tento moderný materiál sa osvedčil na viacerých stavbách nielen v zahraničí, kde sa používa už dlhšie, ale aj na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie projekty, kde sme Thermano aplikovali, patria stavby, ako je Obchodné Centrum Tulip a Northgate v Martine, projekt Vydrica či Accord – Slovenská technická univerzita v Bratislave a ďalšie.

Foto: Balex Metal

Aké typy polyuretánových izolačných dosiek ponúkate a aké sú ich špecifické aplikácie?

Všetky izolačné dosky skupiny Thermano majú rovnaké jadro z tuhej peny PIR (polyizokyanurát), ale líšia sa povrchovou úpravou v závislosti od špecializovaného použitia:

Thermano ROOF – je vhodný na šikmé a ploché strechy (vrátane terás).

Thermano COMPACT – podobne ako Thermano ROOF, ale vo veľkosti 1200×600 mm. Používa sa na izoláciu malých miestností, ako sú chodby v bytoch, balkóny a malé terasy.

Thermano FLOOR – panely sú vhodné na podlahové kúrenie.

Thermano ALU a Thermano FIBER – vhodné panely pre poľnohospodárske stavby (hydinárne, chlievy, stodoly atď.).

Thermano GK-A – na vnútornú izoláciu.

Thermano GK-H2 – tým, že ide o kompozit dosky Thermano a zelenej sadrokartónovej dosky odolnej proti vlhkosti, používa sa na vnútornú izoláciu v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, toalety, práčovne, sušiarne).

Aké sú hlavné odporúčania pre inštaláciu a montáž dosiek Thermano, aby sa zachovali ich optimálne izolačné vlastnosti?

Dosky Thermano odpúšťajú vďaka výnimočným vlastnostiam mnohé chyby pri montáži. Najlepšie výsledky však dosiahnete, keď budete dbať na rovinnosť podkladu a rovinu krokiev, na ktoré sa má Thermano inštalovať. Tento izolačný materiál vždy inštalujte v šachovnicovom usporiadaní. Dosky Thermano sú plynotesné, ale spoje medzi nimi nie sú – v prípade potreby (napr. na strechách) sa odporúča utesniť spoje medzi doskami hliníkovou páskou, ktorá je plynotesná. Prípadné medzery v spojoch sa odporúča vyplniť ľubovoľnou nízkoexpanznou penou.

Čo sa týka podláh s podlahovým vykurovaním, ak sa použijú iné dosky ako Thermano FLOOR, mala by sa na Thermano pred poterom položiť separačná fólia.

Aká je životnosť izolačných dosiek Thermano v porovnaní s inými tradičnými materiálmi, ako je minerálna vlna alebo polystyrén?

V súčasnosti výrobcovia všetkých tepelnoizolačných materiálov deklarujú, že ich výrobky „nemenia svoje vlastnosti v závislosti od času“. Je to pravda v tom zmysle, že ak položíte vzorku tepelnej izolácie v laboratórnych podmienkach bez vplyvu akýchkoľvek vonkajších faktorov, jej vlastnosti sa nezmenia. V závislosti od rôznych rizík však tepelnoizolačné materiály podľa našich poznatkov vykazujú citlivosť na mnohé faktory:

Minerálna a sklenená vlna:

Vlhkosť v dôsledku nasiakavosti.

Tvorba kondenzátu vo vnútri izolácie a zhoršenie tepelnej izolácie.

Napadnutie hlodavcami a kunami.

Klapanie a kĺzanie izolácie v šikmej streche a uzatváranie vetracej medzery, čo môže viesť k hromadeniu kondenzátu a netesnostiam.

Stláčanie vlny zhoršuje jej tepelný odpor.

Rozťahovanie vlny tiež zhoršuje jej tepelný odpor.

Nízka pevnosť v tlaku spôsobuje vznik jamiek na šikmých strechách a degradáciu hydroizolačnej fólie (PVC, bitúmenová plsť a iné).

Neoddelenie vlny od vetracej medzery paropriepustnou fóliou zhoršuje jej izolačné vlastnosti o niekoľko desiatok %.

Absencia paropriepustnej membrány na strane miestnosti zintenzívňuje množstvo kondenzácie a zhoršuje izolačné vlastnosti.

Polystyrén:

Náchylnosť na hlodavce a kuny.

Vysoká nasiakavosť.

Možnosť tvorby kondenzátu.

Citlivosť na teploty.

Citlivosť na plyny uvoľňované z bitúmenovej plsti, PVC alebo EPDM pri letnom zahrievaní.

Nízka pevnosť v tlaku obľúbených výrobkov (hoci existujú aj polystyrénové dosky s pomerne vysokou pevnosťou).

Podľa nezávislej štúdie Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. (Výskumný ústav pre tepelnú izoláciu; FIW, Mníchov), ktorý skúmal vzorky PIR dosiek z tuhej peny odobraté zo šikmej strechy (28 rokov po inštalácii) a plochej strechy s bitumenovou plsťou (33 rokov po inštalácii), PIR dosky napriek uplynutiu rokov nevykazujú žiadne známky starnutia a niektoré parametre sú dokonca na vyššej úrovni ako v počiatočnej fáze (proces chemického spojenia stále prebieha).

Na základe všeobecných poznatkov a tejto štúdie inštitútu FiW možno vyhlásiť, že životnosť a výkonnosť dosiek z tuhej peny PIR je mnoho desaťročí napriek rôznym poveternostným podmienkam a podmienkam používania. Nie sú nám známe žiadne faktory, ktoré by obmedzovali životnosť PIR dosiek.

Budovy sú zodpovedné za viac ako tretinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Preto sa Slovensko, podobne ako ostatné krajiny EÚ, zaviazalo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Môže tento materiál pomôcť dosiahnuť tento cieľ?

Zatiaľ čo tepelné izolácie považované za „tradičné“, t. j. vlna a polystyrén, v ktorých je izolantom vzduch, už pravdepodobne dosiahli maximum svojej účinnosti, tepelné izolácie z tuhej PIR peny, ako je Thermano, majú obrovský potenciál vyvíjať sa ďalej. Thermano panely s týmto potenciálom pre neustály vývoj a vylepšovanie tepelnej vodivosti by mohol preto výrazne prispieť k dosiahnutiu cieľovej uhlíkovej neutrality na Slovensku. A to z viacerých dôvodov. Sú vyrobené tak, aby minimalizovali energetickú náročnosť domov, čo zníži emisie CO2. Keďže majú dlhú životnosť, nemusíte ich meniť, čo znamená menej odpadu. A na konci ich životného cyklu sú recyklovateľné, čo takisto znižuje ich environmentálny dopad. S Thermano panelmi teda môžete byť pokojní, že robíte niečo dobré nielen pre váš domov, ale aj pre našu planétu.

Okrem toho, ako skupina Kingspan sme spustili globálny projekt „Planet Passionate“, ktorý zahŕňa viacero aktivít prospešných pre životné prostredie. Napríklad sme sa do roku 2030 zaviazali dosiahnuť nulové prevádzkové emisie CO2 vo všetkých prevádzkach skupiny Kingspan (teda vrátane Balex Metal) a znížiť intenzitu emisií CO2 našich hlavných dodávateľov aspoň o 50 %. Do roku 2030 chceme tiež znížiť podiel priamej spotreby primárnej energie o 60 %, zaviesť výrobu aspoň 20 % našej energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť nulovú produkciu odpadu.

Foto: Balex Metal

Navyše na výrobu PIR peny používame zložky z likvidácie PET fliaš (plán je do roku 2025 recyklovať 1 miliardu PET fliaš), ktoré získavame „čistením“ morí a oceánov (prostredníctvom nadácie ECOALF).

Inštalujeme „morské koše“ Seabin, ktoré zbierajú odpad. Od roku 2018 sme odstránili 3,2 mil. kg odpadu a denne Seabin koše prefiltrujú 600 miliónov litrov morskej vody.

Pracujeme na možnosti ďalšieho zvýšenia podielu rastlinných olejov pri výrobe polyolu, ktorý je základnou zložkou polyuretánu.

Inými slovami – naším cieľom je, aby panely Thermano mali v najbližších rokoch nielen minimálnu alebo nulovú uhlíkovú stopu, ale aby vďaka využívaniu odpadu tretích strán mali celkovo negatívnu uhlíkovú stopu.

Informačný servis