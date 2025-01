Teplota na Slovensku poriadne klesne, 19 okresov je žltých a platia aj ďalšie výstrahy - VIDEO

Meteorológovia vydali pre viaceré okresy Slovenska výstrahy prvého stupňa, varujú pred poľadovicou, silným vetrom na horách, snehovými jazykmi a závejmi aj nízkymi teplotami.

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín môže teplota v noci zo soboty na nedeľu klesnúť na mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia.

Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami je vydaná pre 19 okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk

Predpoveď počasia na nedeľu

V nedeľu počas dňa sa bude teplota pohybovať od mínus 4 do jedného a na juhu miestami do 4 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m dosiahne okolo mínus 7, ale do večera sa očakáva oteplenie na mínus 3 stupne Celzia.

Spočiatku bude podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) od juhovýchodu do karpatskej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše, ale neskôr postúpi od západu do strednej Európy teplý front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie od západu nad Britské ostrovy.

V nedeľu má byť oblačno až zamračené, ale spočiatku ojedinele aj menej oblačnosti. „Postupne od západu na mnohých miestach sneženie, na západe neskôr dážď so snehom, dážď alebo mrholenie a možnosť poľadovice,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou je od 14.00 pre Bratislavský, Nitriansky aj Trnavský kraj aj okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom, ale k večeru už meteorológovia vyfarbili žltou farbou celé Slovensko.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude v nedeľu postupne platiť pre celé Slovensko. Foto: www.shmu.sk

Ďalšie výstrahy prvého stupňa

V nedeľu od 14:00 do desiatej hodiny večer sa môžu v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Prievidza, Kežmarok, Poprad, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina tvoriť snehové jazyky a záveje.

Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi je v nedeľu vydaná od 14.00 do 22.00 pre žltou farbou označené okresy Slovenska. Foto: www.shmu.sk

K večeru sa rozfúka vo vyšších polohách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.