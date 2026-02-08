Teplo, sprcha a druhá šanca. Bezdomovci v Prahe nachádzajú útočisko na lodi Hermes

Keď sa Jaromír Červenka po rozvode pred viac ako dvadsiatimi rokmi ocitol na ulici, spával na lavičkách alebo v nocľahárňach. Dnes má vlastnú kajutu – na lodi.
Pre 49-ročného muža sa loď Hermes kotviaca v Prahe stala viac než len dočasným útočiskom. Na Hermes sa presťahoval hneď po jej otvorení vo februári 2007. Nedávno sa stal jej plateným kapitánom a údržbárom. „Je fajn mať miesto, kde je teplo a kde sa dá umyť,“ povedal pre agentúru AFP vyučený kováč.
Bezdomovectvo v číslach, ktoré znepokojujú
Hermes je jedným z viacerých bezpečných prístavov pre rastúci počet ľudí bez domova v českej metropole. Presné štatistiky chýbajú, no podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2024 bolo v Česku bez domova 104 818 ľudí. To predstavuje 0,97 percenta populácie a tretí najhorší údaj medzi krajinami OECD, hneď po Novom Zélande a Slovensku.
Český štatistický úrad v roku 2024 uviedol, že „akútnou bytovou krízou“ bolo zasiahnutých 154-tisíc Čechov, vrátane 61-tisíc detí žijúcich v ubytovniach. Podľa Jana Františka Krupu, šéfa českej pobočky Armády spásy, je počet ľudí bez domova „niekde medzi 30 až 70-tisíc“.
„Ale nerátam tých, ktorí žijú v neštandardnom bývaní, ubytovniach alebo bytoch s krátkodobou zmluvou. Ak by sme ich zahrnuli, dostali by sme sa cez 100-tisíc,“ dodal.
Keď mrzne, loď sa zaplní
Hermes otvára každý deň o 19:30 a zatvára o 6:30 ráno. Celoročne poskytuje nocľah 180 ľuďom – 30 ženám a 150 mužom. „V lete je obsadenosť nižšia, pod 100 ľudí, ale pred zimou je loď plná, od 160 do 180 klientov,“ vysvetlila vedúca sociálnych služieb na Hermese Kateřina Procházková. Podmienkou je byť triezvy a schopný zvládnuť strmé schody vedúce na loď, ktorú financuje pražský magistrát.
Po registrácii sa môžu klienti osprchovať a dať si čaj. V drevenom interiéri je však varenie zakázané. Procházková pripomenula, že loď kedysi slúžila na prevoz piesku a štrku po Labe. „Je to najväčšia nocľaháreň pre bezdomovcov v krajine,“ povedala.
Nádej, ktorá môže byť dočasná
Dvadsaťdvaročný David Mudroch prišiel na Hermes prvýkrát minulý rok v októbri, keď nezvládal platiť nájom. V novembri odišiel po tom, čo si našiel prácu aj ubytovanie.
„V januári ma však pre zranenie ruky prepustili, tak som sa vrátil. Dúfam, že to nebude na dlho,“ povedal mladík, ktorý si hľadá miesto sanitára v pražskej nemocnici.
Pomoc od štátu aj verejnosti
Český parlament vlani v júni schválil dlho očakávaný zákon o podpore bývania, ktorý má od septembra 2026 pomáhať ľuďom hľadajúcim domov. Stratégia sociálneho začleňovania na roky 2021 – 2030 sľubuje prevenciu a sociálnu pomoc, no nová vláda Andreja Babiša, ktorá nastúpila v decembri, bezdomovectvo vo svojom programovom vyhlásení nespomína. Ministerstvo práce a sociálnych vecí na otázky AFP neodpovedalo.
Armáda spásy sa snaží zapojiť aj verejnosť. Pred desiatimi rokmi spustila projekt virtuálnych „ubytovacích poukážok“ v hodnote 100 českých korún. Slúžia na pokrytie nákladov, ktoré štát nehradí, napríklad jedla. „Cieľom je zapojiť verejnosť do pomoci ľuďom na ulici,“ povedal Krupa.
Počas tejto zimy sa predalo 25-tisíc poukážok. „Mnohí ľudia, najmä vo veľkých mestách a počas mrazivých nocí, prichádzajú úplne bez peňazí. Chceme zabezpečiť, aby to nebola prekážka, pre ktorú by nemohli prespať v nocľahárni Armády spásy,“ dodal.