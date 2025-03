Tenistka Mihalíková má na dosah životný úspech. Už len jeden zápas a vyhrá štvorhru v Indian Wells

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková má na dosah najväčší úspech kariéry. Spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do finále štvorhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells. V semifinále si slovensko-britský pár poradil s nasadenými päťkami turnaja Hsieh Su-Wei z Taiwanu a Čang Šuaj z Číny za 92 minút 7:5, 6:3.

V súboji o titul na jednom z najväčších turnajov na ženskom profesionálnom okruhu sa stretnú s americko-holandským párom Asia Muhammadová, Demi Schuursová. TIeto dve vyradili najvyššie nasadenú česko-americkú dvojicu Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová 6:4, 4:6, 10:8. Finále odohrajú v sobotu po 21.00 h SEČ.

Dosiaľ len v Portoroži

Deblová špecialistka Mihalíková dosiaľ má na konte jeden titul na hlavnom okruhu WTA. Pochádza z roku 2021 zo slovinského Portoroža a získala ho po boku Ukrajinky Anny Kalinskej. V tomto prípade však išlo o turnaj kategórie WTA 250, zatiaľ čo Indian Wells je kategória 1000 s dotáciou takmer 9 miliónov amerických dolárov.

Za postup do finále tam majú hráčky garantovaných 650 bodov do deblového rebríčka a spoločnú prémiu 242 716 USD. V prípade zisku titulu by to bolo 1000 bodov a spoločná prémia 458 483 USD pred zdanením.

Najvyššie v kariére

Mihalíková celkom určite poskočí aj v rebričku najlepších deblistiek na svete. Pred turnajom v Indian Wells jej patrila 48. priečka, aktuálne v onlajn verzii postúpila na 33. priečku. Bude to jej nové kariérne maximum. Dosiaľ bola 26-ročná rodáčka z Topoľčian najvyššie vlani v októbri na 41. mieste.

Mihalíková bola členka strieborného tímu Slovenska na Pohári Billie Jean Kingovej z minulého roka zo španielskej Málagy. Ešte v juniorskom veku sa stala víťazkou Australian Open vo dvojhre aj štvorhre v dievčenskej kategórii.