Tenisové KO v Davisovom pohári. Belgičan sa radoval z brejku, čilského súpera trafil ramenom do oka - VIDEO

Duel Davisovho pohára medzi Belgickom a Čile priniesol nevídanú konfrontáciu. Zo športového hľadiska boli lepší domáci, ktorí zvíťazili 3:1 na zápasy a postúpili do finále kvalifikácie o záverečný turnaj. V ňom si zahrajú proti Austrálii.

Po prvom hracom dni bolo skóre 1:1. Následne ovládli štvorhru Belgičania, celé stretnutie ukončil 25-ročný Zizou Bergs. Ten však svojho o tri roky staršieho protivníka Cristiana Garína poslal na zem.

Belgičan sa radoval z dôležitého brejku v treťom sete a šprintom to chcel osláviť so spoluhráčmi. Lenže si nevšimol svojho súpera, ktorého v plnej rýchlosti knockoutoval na zem.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve… but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m — Davis Cup (@DavisCup) February 2, 2025

Tragikomédia spojená s osudom

Bergs získal prvý set, ten druhý pripadol Garínovi. V rozhodujúcom dejstve to bolo 5:5 na gemy, keď Čiľan stratil servis po nádhernom forhendovom obhodení Belgičana.

Ten sa v eufórii rozbehol k lavičke a zvyšok napísala tragikomédia. Keďže mal Bergs hlavu hore smerom k publiku, v tesnom priestore medzi sieťou a rozhodcovským pultom narazil do Juhoameričana.

Garín padol ako podťatý. Bodaj by nie, takýto úder rozhodne nečakal. Niečo také sa v tenise ani zďaleka nestáva. Istý čas ostal ležať otrasený na zemi, no privolaný lekár uznal jeho schopnosť pokračovať.

Čiľan to odmietol, žiadal súperovu diskvalifikáciu, no napokon ju dostal on za odmietnutie hrať ďalej. Arbiter Carlos Ramos nechal plynúť čas na začiatok dohrávky a postupne trikrát potrestal Garína za neprítomnosť na kurte.

Zaujímal sa o neho

Medik čilského tímu však uviedol, že Garín inkasoval úder do oblasti oka, čo vyvolalo zápal, zhoršené videnie, nevoľnosť a bolesti hlavy. „Nebol v stave pokračovať,“ prezradil Alejandro Orizola.

„Bolo to úplne neúmyselné. Pod vplyvom nadšenia z dosiahnutého brejku som vyskočil do vzduchu a chcel som byť čo najskôr pri lavičke. Bolo však kompletne zlé rozhodnutie nepočkať, kým súper neprejde okolo. Snažil som sa mu ešte vyhnúť, ale napokon som ho aj tak zasiahol ramenom. Zaujímal som sa o jeho zdravotný stav, ospravedlnil som sa mu aj jeho tímu,“ opísal incident Bergs.

„Je to veľmi zložitá situácia. Príšerná pre mňa aj tím, lebo sme tu boli, aby sme hrali tenis a reprezentovali našu krajinu. Cristian to schytal do oka, nemohol pokračovať a teraz sme vyradení,“ povedal kapitán Čiľanov Nicolas Massú.

Zizou Bergs collides with Cristian Garin, while celebrating a massive break of serve. 🫣 After Garin received medical treatment, the Chilean refused to return to court, resulting in multiple time violation warnings.

Chile then received a game penalty, which won the deciding set… pic.twitter.com/dpXHhs8pvq — Tennis Channel (@TennisChannel) February 2, 2025

Medzinárodná hanba

Vedenie Davisovho pohára sa na svojom webe vyjadrilo, že šlo o zriedkavú situáciu. „Chápeme emócie spojené s touto nezvyčajnou udalosťou, ale konečné rozhodnutie padlo po zvážení všetkých faktov a konkrétnych sprievodných okolností.“

Čilský olympijský výbor v stanovisku naznačil, že sa neuspokojí s konečným výsledkom.

„Chceme vyjadriť naše rozhorčenie. Nemôžeme uveriť tomu, čo sa udialo. Náš hráč bol inzultovaný a viedlo to k viacerým zdravotným následkom potvrdeným v dejisku lekárom nášho tímu. Národnej tenisovej federácii sme oznámili našu plnú podporu pri obrátení sa na relevantné autority, aby táto poľutovaniahodná medzinárodná hanba nezostala nepotrestaná. Podporujeme hráča Cristiana Garína, kapitána a celý čilský daviscupový tím pri riešení tejto nespravodlivosti.“

Celý incident tak bude mať zrejme ešte dohru.