Slováci prehrali s Chorvátmi aj tretí duel, v septembri ich čaká duel I. svetovej skupiny - FOTO

Slovenskí tenisti nebudú v septembri bojovať o miestenku na záverečnom turnaji Davisovho pohára.

V Osijeku totiž prehrali s domácimi Chorvátmi 0:3 a namiesto toho ich čaká v rovnakom termín duel o návrat medzi svetovú elitu.

Nezískali ani set

Zverenci nehrajúceho kapitána Tibora Tótha nezvládli piatok, počas ktorého prehrali oba dvojhry. Najprv Lukáš Klein podľahol Dujemu Ajdukovičovi a potom Jozef Kovalík nestačil na Dina Prižmiča.

V sobotu o všetkom rozhodla už štvorhra, v ktorej Lukáš Klein s debutantom Milošom Karolom prehrali s favorizovaným domácim párom Mate Pavič, Nikola Mektič 6:7 (4), 5:7.

Skúška ako hrom

„Vzhľadom na to, že sme prehrali, ma tento debut príliš neteší, ale čo sa dá robiť. Víkend nám nevyšiel a musíme ísť ďalej. V debli sme boli schopní konkurovať svetovej elite. Mali sme šance, ale nevyužili sme ich. Musíme si to zanalyzovať a ísť ďalej,“ vyhlásil Karol po svojej premiére v tejto súťaži v prenose STVR Šport.

„Bola to skúška ako hrom, hrať pri premiére proti svetovej jednotke. Už teraz sa teším na domáci Davisov pohár. Šli sme do toho bez strachu a rešpektu. Škoda, že sa to nepodarilo,“ doplnil.

Vrátia sa medzi elitu?

Chorváti v septembri zabojujú o účasť v novembrovom záverečnom turnaji DP s ďalšími trinástimi výbermi.

Na Slovákov čaká súboj proti v I. svetovej skupine a ak chcú o rok hrať opäť 1. kolo kvalifikácie o Top 8, musia zvíťaziť.