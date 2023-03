Tenisky, ktoré prepísali športové dejiny – do kín sa blíži film Air

Už o pár dní – v stredu 5. apríla – príde do slovenských kín snímka Air, ktorá za jednoduchým názvom skrýva fascinujúci príbeh ozajstnej legendy. Energický film opisuje zrod tenisiek Air Jordan, ktoré sa v roku 1984 stali fenoménom (nielen) v športovom svete a zostali ním až dodnes!

Nebyť Michaela Jordana, basketbalistu na začiatku svojej úspešnej kariéry, nemusel projekt vôbec dopadnúť úspešne. Vo filme sledujeme snahu entuziastického manažéra spoločnosti Nike, ktorý si zaumieni, že z Jordana urobí tvár novej divízie tenisiek. Nemá to ľahké, lebo o talentovaného športovca prejavujú záujem prakticky všetky značky, ktoré vo svete basketbalistických doplnkov niečo znamenajú. Na plátna sa dostane dojímavý príbeh nekonvenčného tímu, príbeh o stávke na jednu kartu, ktorá môže buď všetko zničiť, alebo zmeniť dejiny. Zároveň však pôjde aj o príbeh nekompromisnej vízie matky, ktorá vie, aká je hodnota obrovského talentu jej syna. A v neposlednom rade sa môžeme tešiť aj na príbeh o najväčšom basketbalovom fenoméne všetkých čias.

Foto: Continental film

O réžiu filmu Air sa postaral Ben Affleck, ktorý si zároveň zahral jednu z dôležitých úloh – Phila Knighta, spoluzakladateľa spoločnosti Nike. Affleck je známy v prvom rade ako herec, ktorý má na svojom konte desiatky nezabudnuteľných postáv, od astronauta zachraňujúceho Zem vo veľkofilme Armageddon, až po superhrdinu Batmana v adaptáciách komiksových príbehov vydavateľstva DC Comics. Je však aj úspešným režisérom a scenáristom, na svojom konte má dokonca aj dve ocenenia Oscar – ako scenárista získal jedného za scenár filmu Dobrý Will Hunting a neskôr získal ním režírovaný film Argo: Nebezpečný útek cenu za najlepší film roka.

Hlavnú úlohu v Affleckovej novinke stvárňuje jeho dlhoročný kamarát a kolega Matt Damon. Spoločne napísali Oscarom ocenený scenár Dobrého Willa Huntinga a pred kamerou sme si ich majstrovstvo vychutnali okrem neho aj v ďalších snímkach. Dynamický vzťah majú aj ich postavy vo filme Air. Damon na plátne zažiari ako Sonny Vaccaro, výkonný manažér, ktorého úlohou je o i. zháňať pre spoločnosť Nike talentovaných športovcov, ktorí by sa stali tvárami jej produktov. Práve on vycíti potenciál mladého Michaela Jordana a rozhodne sa za každú cenu ho získať pre svoju víziu, hoci ho má v hľadáčiku celá konkurencia. Zistí, že si na svoju stranu bude musieť najskôr nakloniť Michaelovu matku Deloris Jordanovú, ktorej stvárnenia sa zhostila herecká diva Viola Davis, u nás známa napríklad z filmov Unesené, The Suicide Squad: Samovražedná misia či Woman King.

Foto: Continental film

„Raz za čas príde niekto, kto je taký výnimočný, že ovplyvní celý svet,“ hovorí Ben Affleck z pozície režiséra o Michaelovi Jordanovi, ktorý dal teniskám svoje meno, svoj obrys a svoju slávu. Napriek tomu sa tvorcovia rozhodli nerozprávať príbeh z jeho pozície, ale sústrediť sa na tím, ktorý stál za zrodom tenisiek Air Jordan. Affleck hovorí, že jeho novinka nie je o Michaelovi. „Ak mám povedať, o čom je náš film, tak je o tom, čo Michael Jordan znamenal pre športový svet a svet celkovo.“

Foto: Continental film

Poznáte nejaké iné topánky, o ktorých vzniku nakrútili v Hollywoode film? Tento tvorivý počin by ste si naozaj nemali nechať ujsť. Do slovenských kín príde komediálna dráma Air tesne pred Veľkou nocou a poteší fanúšikov basketbalu, zákulisia úspešného marketingu, ale v prvom rade kvalitnej kinematografie. Hviezdne obsadenú snímku prinesie do kín distribučná spoločnosť Continental film.

