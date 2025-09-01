Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o takmer pätinu

Tempo ruského postupu na Ukrajine sa v auguste spomalilo o 18 percent, pričom ruské sily obsadili 464 štvorcových kilometrov územia. Uviedla to v pondelok skupina vojenských analytikov DeepState, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
Analýzu skupina DeepState zverejnila v čase prichádzajúcich správ o tom, že ukrajinskí vojaci postupne vytláčajú ruskú armádu z okolia mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti. Ukrajinské sily opätovne získali niekoľko okolitých dedín vrátane obce Novomychajlivka.
„(Ruské sily) v skutočnosti nedosiahli žiadne väčšie operačné ciele. Obsadili najmä menšie dediny,“ povedal pre Kyiv Independent analytik fínskej skupiny Black Bird Group Emil Kastehelmi.