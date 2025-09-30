Temne romantický hit o upírke, lovcovi a kliatbe… Naše zradné duše

No potom prišiel Tate, lovec zo susedstva. Vďaka kliatbe ich spája osud, ktorý je pre oboch hrozbou, no aj príležitosťou objaviť, že aj v tme sa dá nájsť svetlo.
Temné romantasy Naše zradné duše.
Katrina Smytheová má osemnásť rokov, je v poslednom ročníku na strednej škole a už rok je nemŕtva. Konečne sa zbavila všetkých otravných pocitov, ako sú bolesť, žiarlivosť či vzrušenie. Namiesto toho získala silu a oveľa lepšie zapadá do svojej nezvyčajnej rodiny plnej upírov, čarodejníc a vlkolakov.
Všetko sa zmení, keď pri ich dverách zazvoní chlapec od susedov. Tate Walker nielenže je nehorázne pekný, ale patrí do rodiny lovcov, ktorí sú úhlavní nepriatelia všetkých nadprirodzených bytostí. Katrina je pripravená urobiť s týmto otravným človekom krátky proces, no potom sa stane čosi nevídané: Walkerovci požiadajú Smytheovcov o pomoc. Katrina a Tate sa zblížia viac, než by si ktorýkoľvek z nich prial. Po neúspešnej kliatbe duší sa od seba totiž nemôžu vzdialiť na viac ako pár metrov. Hrozivejšie to už ani nemôže byť! No vtom začne Katrinino zradné mŕtve srdce opäť jemne biť.
Autorka Tina Köpke vytvorila atraktívny fantasy svet, kde sa stretávajú upíri, vlkolaci, čarodejnice i lovci. Tento svet nie je čiernobiely – každý tábor má svoje dôvody, svoje tajomstvá a svoje slabosti. Kliatba, ktorá spája Katrinu a Tatea, je nielen dejovým motorom, ale aj metaforou: niekedy si človek nemôže vybrať, kto mu vstúpi do života, a musí sa naučiť žiť s tým, čo mu osud nadelil.
Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Dominika Žiaranová:
Katrina si získala fanúšikov najmä svojím sarkastickým humorom a tým, že nie je klasickou „dokonalou“ upírkou. Je tvrdohlavá, chybujúca, ale zároveň ľudská v tom najlepšom slova zmysle. Knihu viackrát prirovnávali k slávnym bestsellerovým sériám ako Upírske denníky či Twilight, no s modernejším, sviežim prístupom.
Ak patríte medzi čitateľov, ktorí milujú zakázané lásky, nadprirodzené svety a silné ženské hrdinky, potom je Naše zradné duše presne pre vás. Je to román, ktorý kombinuje akciu s emóciami, humor s temnotou a napätie s romantikou.
Z nemeckého originálu Unsere verräterischen Seelen (Coppenrath Vetlag GmbH & Co. KG, Münster 2024) preložila Silvia Ivanidesová.
Milan Buno, knižný publicista
