Temná stránka popularity. Fanúšik nakričal na športovkyňu a keď nevyhrala, pochválil sa výherným tiketom - VIDEO

Trojnásobná olympijská víťazka Gabby Thomasová uviedla, že minulý víkend bola na mítingu Grand Slam Track vo Philadelphii slovne urážaná od fanúšika. Informoval o tom web theguardian.com.

Atlétka, ktorá v Paríži získala zlato v behu na 200 m a v štafetách na 4×100 m a 4×400 m, na sociálnej sieti uviedla, že ju sledoval muž, ktorý na ňu kričal a urážal, kým sa fotografovala s fanúšikmi a rozdávala autogramy.

Na internete sa objavilo video, na ktorom osoba negatívne hecovala Thomasovú, keď stála na štartovej čiare, a kričala na ňu slová, ktorými jej chcela zabrániť k prípadnému víťazstvu.

„Kvôli mne Gabby prehrala, keď som ju hecoval. A vďaka nej vyhrala moja stávka,“ napísal muž spolu so snímkou obrazovky dvoch viacdňových stávok.

„Každý, kto mu toto na internete umožní, je nechutný,“ napísala Thomasová.

„Melissa got married this year. Got a black husband. Gabby got a white guy.“

Bro was really out there trolling Gabby Thomas.https://t.co/Rqzep6AIQM

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) June 2, 2025