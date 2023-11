Temná pavučina tajomstiev na elitnej súkromnej škole…

Tichý výkrik, Diabolské hry a Zmiznuté dievčatá.

Fenomenálny úspech. Predalo sa z nich vyše milióna výtlačkov. Angela Marsonsová je jednou z najčítanejších autoriek kriminálnych románov súčasnosti a jej knihy sa dlhodobo držia na popredných priečkach medzinárodných rebríčkov bestsellerov.

Teraz vyšla ôsma kniha série s názvom Elitný klub .

Keď tínedžerka Sadie Wintersová zoskočí zo školskej strechy, vyhlásia jej smrť za nešťastnú samovraždu problémového dievčaťa.

„Vyzerá to ako samovražda,“ pridal sa Bryant.

Áno, Kim musela uznať, že všetci mali pravdu. Napriek tomu jej pár vecí nedalo pokoj. Vŕtali jej hlavou počas neskorej prechádzky s Barneym a prebúdzala sa s nimi aj ráno.

V prvom rade jej ležal v žalúdku fakt, že si trinásťročné dievča vzalo život. Kim vedela, že sa to stáva, no vždy treba hľadať dôvod. Nemožno skutočnosť iba prijať a posunúť sa ďalej.

Z fyzického hľadiska jej nedávalo zmysel, prečo by Sadie skočila práve z toho miesta. Stačil rýchly pohľad nadol a videla by iba desivé čierne hroty. Musela by sa pri skoku odraziť dopredu, aby ich minula. Mohla sa posunúť o pár krokov do niektorej strany a spadla by na čistú zem.

Kim sa nepáčilo ani to, že na zemi nebol ohorok cigarety, ale ešte viac ju znepokojovala pokožka na líci bez zvyškov štrku. Tie nezrovnalosti samy osebe veľa neznamenali, no spolu už áno.

Potom však v tej istej škole nájdu telo mladého chlapca a detektívke Kim Stonovej je hneď jasné, že ani jedno z úmrtí nebolo len tragickou nehodou. Spolu s tímom začne rozpletať temnú pavučinu tajomstiev. Jedna z učiteliek možno má kľúč k pravde, ale vo chvíli, ked’ sa chystá prelomiť mlčanie, príde o život.

Ohrozené sú ďalšie deti, preto Kim musí zvážiť aj na pohľad nepredstaviteľnú možnosť. Čo ak má vraždy na svedomí iný žiak? Analyzovanie spôsobu myslenia detí, ktoré zabíjajú, ju privedie späť k protivníčke z minulosti, psychiatričke a sociopatke Alex Thornovej. Tá si kedysi dala za cieľ Kim zničiť.

Pri pátraní po vrahovi objaví Kim súvislosť medzi nedávnymi vraždami a prijímacím rituálom do školského spolku spred niekoľkých desaťročí. Záchrana nevinných životov má však svoju cenu – a tú najvyššiu možno zaplatí aj niekto z Kiminých najbližších.

Neuveriteľné, ako si dokáže Angela Marsonsová udržiavať latku tak vysoko a nepodliezať ju. Niektoré médiá dokonca napísali, že pri čítaní sa život naokolo zastaví, kým neprídete na poslednú stránku. Strhujúce, krvavé, nervydrásajúce čítanie. Jej Elitný klub je rovnako dobrý ako predošlé knihy a vo svete, aj na Slovensku či v Česku si získava čoraz viac fanúšikov.

Okrem zápletky vás bavia najmä postavy, v prvom rade dvojica Kim Stonová a Bryant. Ich kolegovia Stacey a Dawson. Či šéf forenzných technikov Keats.

No a finále knihy je absolútne dramatické, prichádza nečakaný zvrat a keď dočítate, pravdepodobne zostanete sedieť s otvorenými ústami. Možno aj so slzou v oku, pretože ten záver vás dostane.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis