Tehlička z rýdzeho zlata za mimoriadnu cenu 39,99 €

Tento skvost rezbárskeho umenia 16. storočia nemusíte obdivovať len v Bazilike sv. Jakuba. Unikát svetového významu, teraz môžete mať doma v podobe tehličky z rýdzeho zlata len za 39,99 €.
Oltár Majstra Pavla – svetový unikát
So svojou výškou 18,62 m a šírkou 6,72 m patrí k najvyšším neskorogotickým krídlovým oltárom na svete a zároveň k najstarším oltárom v strednej Európe. Majster Pavol na ňom pracoval desať rokov od r. 1507 do 1517. Dielo architektonickej harmónie sochárstva a maliarstva pozostáva z hlavného oltára s dvoma bočnými pohyblivými krídlami. Je zhotovený z lipového dreva bez použitia klincov, zdobí ho farebná maľba a lístkové zlato. Od roku 2009 je kostol vrátane oltára súčasťou svetového dedičstva UNESCO.
Oltár ako zrkadlo ľudskej duše
Uprostred oltárnej skrine sú monumentálne sochy Madony s dieťaťom v nadživotnej veľkosti a po jej boku stoja apoštoli sv. Jakub a sv. Ján. Na zatvorených krídlach oltárnej skrine je cyklus tabuľových obrazov Kristovho umučenia a na vnútorných stranách pohyblivých krídel sú reliéfy zo života Jána Evanjelistu a sv. Jakuba. V predele alebo v základni oltára je majstrovsky vsadené gotické súsošie zobrazujúce Poslednú večeru.
Kto bol rezbár Majster Pavol?
„Oltár Baziliky sv. Jakuba je jediným dielom, pri ktorom je autorstvo rezbára Majstra Pavla doložené písomnou správou, a teda je nespochybniteľné,“ zdôrazňuje Libor Veselý, riaditeľ spoločnosti Tatra mincovňa. Vieme, kde žil a tvoril, no nie je známe jeho celé meno ani pôvod. Do Levoče prišiel okolo r. 1500 už ako zrelý umelec. Svoju vlastnú podobizeň údajne prepožičal jednej z dvanástich sôch apoštolov na kompozícii Poslednej večere. Spoluautorsky sa na oltári podieľala majstrova umelecká dielňa.
Dávne svedectvá minulosti
Okrem unikátneho oltára nám história na Slovensku zanechala bohaté národné dedičstvo. Od keltskej mincovne v Bratislave cez Nitriansky kódex – najstarší doklad písomníctva u nás, archeologické nálezisko v Bojnej až po meč veľkomoravského veľmoža z Blatnice či legendárnu Jánošíkovu valašku. Všetky tieto „poklady“ zachytávajú inú etapu našich dejín. „Spolu vytvárajú obraz kultúrnej, duchovnej a umeleckej vyspelosti nášho územia a dokazujú, že slovenské dejiny sú bohatou a hodnotnou súčasťou európskeho dedičstva,“ dodáva Luboš Krčil, riaditeľ spoločnosti Moja mincovňa SK.
Skvost, ktorý môžete mať doma
Kus slovenskej histórie dnes ožíva v modernej podobe zlatej tehličky Oltár Majstra Pavla z Levoče. Exkluzívne Vám ju prináša Moja mincovňa SK, výhradný distribútor Tatra mincovne, za mimoriadne zvýhodnenú cenu 39,99 € namiesto štandardných 99,99 € (+ poštovné a balné). Rezervujte si ju na www.narodnypoklad.sk alebo na tel. čísle +421 2 9999 0990.
