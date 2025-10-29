Technická univerzita v Košiciach a Ministerstvo vnútra SR podpísali memorandum o ochrane mäkkých cieľov

Slávnostného podpisu sa včera osobne zúčastnil minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok, spolu s vedením univerzity.
V rámci podujatia vedenie TUKE predstavilo výsledky komplexného bezpečnostného auditu, ktorý pre univerzitu realizovala spoločnosť Decent Cybersecurity s.r.o. Audit hodnotil úroveň fyzickej, technickej a organizačnej bezpečnosti a priniesol viacero odporúčaní na zvýšenie odolnosti univerzity voči potenciálnym útokom na mäkké ciele.
„Problematika ochrany mäkkých cieľov patrí medzi najaktuálnejšie výzvy dnešnej doby. Naším cieľom je posilniť pripravenosť verejných inštitúcií, vrátane univerzít, na nové typy bezpečnostných hrozieb,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Tím odborníkov zo spoločnosti Decent Cybersecurity v rámci auditu identifikoval kľúčové riziká a pripravil súbor opatrení na zvýšenie odolnosti TUKE voči fyzickým aj kybernetickým hrozbám. Univerzita už viaceré odporúčané opatrenia začala postupne implementovať do praxe.
„Sme hrdí, že Technická univerzita v Košiciach patrí medzi inštitúcie, ktoré aktívne pristupujú k ochrane svojich študentov a zamestnancov. Ochrana mäkkých cieľov si vyžaduje komplexný prístup — technický, organizačný aj edukačný,“ uviedol Matej Michalko, generálny riaditeľ spoločnosti Decent Cybersecurity.
