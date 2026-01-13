Teaser filmu Šampión odhaľuje unikátny Nepelov príbeh: Uvedú ho na ZOH v Miláne!

Celovečerný film režiséra Jakuba Červenku uvedú na slávnostnej predpremiére v Casa Slovaca v Miláne počas Zimných olympijských hier Miláno Cortina d’Ampezzo 2026. Do slovenských kín vstúpi film 26. marca 2026.
Ako prvú ochutnávku filmu ŠAMPIÓN zverejnil tvorivý tím oficiálny teaser. Film sa nesústredí na celý Nepelov životopis, ale na rozhodujúci moment, v ktorom sa športová sláva stretáva s osobným tlakom, politickým režimom a vnútorným zápasom jednotlivca.
Príbeh filmu sa odohráva počas dvoch dní v živote Ondreja Nepelu. Sleduje mladého šampióna, ktorý po rokoch reprezentácie Československa túži po slobode, chce opustiť uzavretý svet komunistického režimu a účinkovať v krasokorčuliarskej show Holiday on Ice.
Počas záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta bojuje nielen s politickým systémom, ale aj so sebou samým. Krátko pred rozhodujúcou jazdou ho ochromí strach a jeho trénerka Hilda Múdra musí nájsť spôsob, ako ho znovu postaviť na nohy. Film naznačuje aj dôvod, prečo Ondrej Nepela na známych archívnych záberoch z Bratislavy neoslavuje, napriek tomu, že dosiahol životný triumf.
Nepela, akého nepoznáme
Režisér Jakub Červenka vníma film ako sondu do vnútra hlavnej postavy. „Chceme divákovi priblížiť, čo znamená byť šampiónom vo svete, kde sa osobná pravda stretáva s tlakom režimu, verejnosti a so sebou samým,“ prezrádza Červenka.
V hlavnej úlohe Ondreja Nepelu sa predstaví Adam Kubala, postavu trénerky Hildy Múdrej stvárňuje Jana Nagyová, pre ktorú ide o výnimočnú hereckú výzvu. „Stvárniť pani Hildu Múdru, a ešte v jej pôvodných kostýmoch, ktoré nám veľkoryso poskytla rodina, bola pre mňa nesmierna česť a veľká výzva. O to viac, že by sa 1. januára 2026 dožila sto rokov,“ povedala s dojatím jej herecká predstaviteľka Jana Nagyová, známa najmä vďaka úlohe nezabudnuteľnej princeznej Arabely a kráľovnej Ľudmily v rozprávke Princ Mamánek.
Špeciálna predpremiéra počas ZOH
Význam filmu podčiarkuje aj jeho prepojenie so športovým prostredím. ŠAMPIÓN bude mať špeciálnu predpremiéru v Casa Slovaca v Miláne počas zimných olympijských hier.
„Sme vďační a poctení, že partnerom filmu ŠAMPIÓN je práve Slovenský olympijský výbor. Úcta a hold, ktoré sa počas ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo 2026 vzdajú či už v podobe odevov slovenskej výpravy, alebo prostredníctvom slávnostnej predpremiéry filmu v Casa Slovaca v Miláne – práve športovému velikánovi, akým bol Ondrej Nepela, sú absolútnym zadosťučinením. A to nielen pre Ondreja a pani Hildu Múdru, ale aj symbolickým vyvrcholením dlhoročnej práce tvorivého tímu na tomto filme,“ povedal jeden z producentov Tibor Búza.
Vo vedľajších úlohách sa objavia Jozef Vajda, Roman Luknár, Alexander Bárta, Adéla Dukátová, Kristína Spáčová, Ela Lehotská, Peter Kočíš, Matúš Hollý, Martin Klinčúch, Michal Vidan, Karel Dobrý, Cyril Dobrý, Martina Jindrová, Miroslav Hanuš a mnohí ďalší.
Kultovú postavu športového komentátora Karola Poláka stvárnil Lukáš Jurko. Celovečerný film v distribúcii Continental film uvedú do slovenských kín 26. marca 2026.
Tvorivý tím
- Jakub Červenka – režisér, spoluautor scenára, producent
- Nina Morgenstein – scenáristka
- Martin Štrba – kameraman
- Katarína Štrbová Bieliková – kostýmová výtvarníčka
- Juraj Steiner – masky
- Milan Býček – architekt
- Michal Novinski – hudba
Producenti filmu sú Bedna Films a B Production. Film vzniká v koprodukcii Českej televízie, Slovenskej televízie a rozhlasu a za podpory Štátneho fondu kinematografie, Audiovizuálneho fondu Slovenska, programu Creative Europe MEDIA a Pražského filmového fondu.
Partneri filmu sú Česká olympijská akadémia, Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský krasokorčuliarsky zväz a mesto Bratislava.
Informačný servis