Tarnavskyj: Čím bližšie bude Ukrajina k víťazstvu, tým to bude ťažšie. Stráca tých najlepších a najsilnejších

Ruské sily vynaložili 60 % svojho času a prostriedkov na výstavbu prvej obrannej línie a len 20 % na druhú a tretiu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre The Observer to povedal veliteľ tavrijskej operatívno-strategickej skupiny síl Oleksandr Tarnavskyj, ktorý dodal, že momentálne ukrajinská armáda postupuje na oboch stranách prielomu a upevňuje svoje pozície.

„Podľa mňa Rusi verili, že Ukrajinci sa cez túto obrannú líniu nedostanú. Pripravovali sa viac ako rok. Robili všetko pre to, aby bola táto oblasť dobre pripravená,“ povedal Tarnavskyj.

Prvá a druhá obranná línia

Podľa neho sú momentálne ukrajinské ozbrojené sily medzi prvou a druhou obrannou líniou. „V centre ofenzívy teraz dokončujeme ničenie nepriateľských jednotiek, ktoré poskytujú krytie pre ústup ruských jednotiek za ich druhú obrannú líniu,“ povedal.

Tarnavskij zdôraznil, že protiútok bol obmedzený obrovským mínovým poľom. Za ním ruské jednotky „len stáli a čakali na ukrajinskú armádu“, pričom vyraďovali ukrajinskú techniku.

„Akonáhle sa tam objavila akákoľvek technika, Rusi na ňu okamžite začali strieľať a ničiť ju. Preto odmínovanie vykonávala len pechota a len v noci,“ zdôraznil.

Prekonaná mínová bariéra

Teraz, keď je prekonaná mínová bariéra, sú Rusi nútení manévrovať a premiestňovať svoje sily. „Nepriateľ sťahuje zálohy nielen z Ukrajiny, ale aj z Ruska,“ zdôraznil Tarnavskyj.

Je si však istý, že skôr či neskôr budú Rusom chýbať sily, čo ukrajinským silám umožní rýchlejší postup. Teraz, keď bolo mínové pole prerazené, Rusi stratili veľkú časť svojej výhody. „Medzi prvou a druhou líniou obrany je veľmi veľký rozdiel,“ povedal Tarnavskyj.

Vysvetlil, že druhá línia nie je až tak dobre vybudovaná, takže Ukrajinci môžu použiť svoju techniku, hoci sú tam ešte mínové polia.

Upozornil však, že čím bližšie bude Ukrajina k víťazstvu, tým to bude ťažšie. „Prečo? Pretože, žiaľ, strácame tých najsilnejších a najlepších. Takže teraz sa musíme sústrediť na určité oblasti a dokončiť prácu. Bez ohľadu na to, aké ťažké to pre nás všetkých bude, musíme sa snažiť, aby sme sa dostali do cieľa,“ uzavrel veliteľ Tarnavskyj.