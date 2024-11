Tarabovo ministerstvo vyhlásilo šiestu výzvu na obnovu domov, o príspevok môžu požiadať aj domácnosti zasiahnuté záplavami

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zverejnilo podmienky šiestej výzvy Obnov dom, ktorá je určená pre majiteľov starších rodinných domov. Prijímanie žiadostí sa začne 13. decembra a potrvá do 15. januára.

Na prvé kolo výzvy je alokovaných 28,5 milióna eur a kôl bude viacero. Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že štát je pripravený efektívne a rýchlo poskytnúť pomoc majiteľom domov. Výzva je určená nielen pre obyvateľov postihnutých septembrovými povodňami, ale aj pre tých, ktorí nestihli predošlé výzvy.

Žiadatelia s jasne naplánovanou obnovou domu

SAŽP avizuje, že výzva bude uprednostňovať žiadateľov s jasne naplánovanou obnovou domu, pričom kritériom bude aj spotreba energie pred obnovou.

„V prípade väčšieho záujmu než alokované prostriedky umožňujú budú žiadosti zoradené podľa celkovej spotreby energie pred obnovou, a to od najvyššej po najnižšiu. SAŽP chce tak podporiť domy v najhoršom stave. Do štandardnej 6. výzvy sa budú môcť zapojiť nielen tí žiadatelia, ktorí sa nestihli zapojiť do 4. výzvy kvôli tzv. rýchlym prstom, ale aj ďalší občania, ktorí chcú obnoviť svoj rodinný dom tak, aby nielen zlepšili kvalitu bývania, ale aj ušetrili náklady na energie,“ vysvetlil generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.

Podmienky podania žiadosti

Podmienky podania žiadosti ostávajú nezmenené. Majitelia rodinných domov môžu získať až 15-tisíc eur pri 30 % až 60 % úspore primárnej energie, alebo 19-tisíc eur pri úspore vyššej ako 60 %. Preplatených bude až 75 % z celkových oprávnených výdavkov. Podporené opatrenia zahŕňajú zateplenie, výmenu okien a dverí či starých kotlov.

„Napríklad pre zateplenie obvodového plášťa sa rozhodlo až 90 % majiteľov obnovených rodinných domov, 65 % menilo staré okná za nové. Najnižší záujem je o doplnkové zelené opatrenia. O čiastočné preplatenie fotovoltiky požiadalo 7 % prijímateľov a pre zelenú strechu sa rozhodli len tri percentá majiteľov obnovených domov,“ dodal generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.

Majitelia domov v krajoch postihnutých povodňami

SAŽP doteraz podpísala zmluvy s 19 662 majiteľmi rodinných domov. Aktuálne eviduje 8 254 žiadostí o platbu a majiteľom obnovených domov vyplatila počas roka sumu viac než 46 miliónov eur.

Ako agentúra informovala, prijímanie žiadostí sa začalo už 7. novembra pre majiteľov domov v krajoch postihnutých povodňami. Tí môžu žiadať o príspevok až do výšky 22 800 eur. Na podporu bola určená suma 34,2 milióna eur. Plán obnovy a odolnosti SR má do roku 2026 podporiť obnovu 25-tisíc rodinných domov.