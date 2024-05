Taliansky minister obrany odmietol vyslanie vojakov na Ukrajinu, rozhovory na túto tému len zvyšujú napätie 

Taliansky minister obrany Guido Crosetto opäť odmietol myšlienku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že by západní spojenci mohli potenciálne vyslať svojich vojakov na Ukrajinu. Crosetto to uviedol pre taliansky denník Corriere della Sera, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.

Crosetto dodal, že rozhovory o možnosti vyslania západných vojsk na Ukrajinu zvyšujú napätie. „Náš postoj sa nezmenil, vždy sme hovorili, že Ukrajine treba pomôcť všetkými možnými spôsobmi, a to aj robíme. Vždy sme však vylučovali priamu vojenskú intervenciu, do ktorej by sa zapojili naši vojaci,“ konštatoval Crosetto.