Talianska premiérka zaskočená z výšky prezidenta Mozambiku. Bizarná situácia, nič príjemné pre politika, zhodnotila virálne zábery odborníčka - VIDEO

Zábery zo stretnutia talianskej premiérky Giorgii Meloniovej a prezidenta Mozambiku Daniela Chapa sa stali okamžite virálnym na sociálnej sieti.
Oficiálne stretnutie Meloniovej a Chapa v Ríme, ktorého hlavnými témami bola energetika, obchod a posilnenie spolupráce medzi krajinami, upútalo pozornosť verejnosti najmä kvôli výraznému výškovému rozdielu medzi dvomi lídrami.
Na videách, ktoré kolujú po internete vidno Meloniovej prekvapenie, keď zazrie mozambického prezidenta, ktorého výška je vyše dva metre (výška Meloniovej je 1,58 metra). Talianska premiérka neskrývala svoje prekvapenie a pri podávaní ruky s Chapom sa nezdržala smiechu. Jej prekvapený výraz tváre zachytili kamery a snímky sa stali okamžite virálnymi na sociálnej sieti. Chapo, ktorý je známy basketbalový fanúšik, už aj predtým pútal pozornosť pre svoju vyše dvojmetrovú výšku.
Ťažký oriešok aj pre fotografov
Údajne aj novinári a fotografi, ktorí sa snažili zachytiť oboch lídrov na jednom zábere, čelili v Ríme náročným chvíľam. Niektorí reportéri si dokonca museli čupnúť alebo ľahnúť na zem, aby oboch lídrov dokázali zachytiť. Tieto vtipné momenty sa stali predmetom humorných komentárov na sociálnych sieťach.
Bizarná situácia
„Naozaj je to bizarná situácia,“ okomentovala snímky odborníčka na protokol a dejiny diplomacie Mária Holubová. A ako sa dá k takejto situácii postaviť? „Buď ako to urobila talianska premiérka, to znamená s humorom. Ide však skôr o humor zo zaskočenia a nie veľmi príjemného prekvapenia,“ odpovedala na otázku Holubová.
Obrázok dvoch lídrov z prehliadky nastúpenej čestnej stráže, medzi ktorými je výrazný výškový rozdiel je naozaj veľmi bizarný. „Bizarná situácia, nič príjemné, aj keď sa ten politik usmieva,“ skonštatovala Holubová. Aj napriek tomu však musí politik takéto bizarné situácie brať s nadhľadom. „U tých, ktorí sa na snímky dívajú, to môže vzbudiť humor, možno až posmech, čo pre politika nie je nič príjemné, ale musí to zobrať s nadhľadom,“ radí Holubová.
Príklady z histórie
Odborníčka pripomenula podobnú bizarnú situáciu pri stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa a anglickej kráľovnej Alžbety II.„Bol to obdobný obrázok. Išli tiež na prehliadku a americký prezident sa dokonca dal na zlú stranu a maličká kráľovná ho ešte musela obehnúť, to bolo ešte humornejšie,“ spomína si Holubová.
V minulosti sa aj pri štátnikoch a panovníkoch stávali takéto situácie. O to horšie bolo, keď bola vyššia manželka panovníka. „Ak bola manželka vyššia od panovníka, tak sa to robilo tak, ako to bolo v prípade ruského cára Mikuláša II. a jeho snúbenice, že on stál a ona sedela,“ prezradila Holubová. V tom čase to bolo totiž neprijateľné, aby bol niekto na spoločnej fotografii vyšší ako samotný ruský cár.