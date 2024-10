Talentovaná Tajcnárová sa dočkala českého občianstva. Podmienky na Slovensku sú šialené, tvrdí (video)

Talentovaná bobistka Patrícia Tajcnárová už nebude reprezentovať Slovensko, ale susedné Česko.

Bronzová medailistka z majstrovstiev sveta do 23 rokov v St. Moritzi 2023 sa dlhodobo snažila o zmenu občianstva a konečne sa jej to podarilo.

Osvedčenie o novom občianstve si prevzala slávnostne v Prahe. Jej disciplíny sú dvojboby a monoboby.

Teší sa na nové výzvy

„Po roku náročného vybavovania som dnes získala české občianstvo! Tento moment je pre mňa neuveriteľne emotívny, pretože mi otvára dvere k plnohodnotnému športovaniu na najvyššej úrovni, čo na Slovensku, bohužiaľ, nebolo možné,“ napísala 22-ročná Tajcnárová na svojich profiloch na sociálnych sieťach.

„Chcem sa z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí mi na tejto ceste stáli po boku. Bez vašej podpory by som to nedokázala. Teším sa na nové výzvy a na to, ako budem môcť reprezentovať túto krásnu krajinu,“ pokračovala s dodatkom, že ďakuje aj Českému zväzu bobistov a skeletonistov.

Zodpovední by sa mali zamyslieť

Neskôr v rozhovore pre web tn.nova.cz Tajcnárová uviedla, že jej spadol balvan zo srdca.

„Bol to pre mňa emotívny moment. Teraz sa už môžem pretekať vo farbách Česka. Mám dobrý tím okolo seba a skvelé zázemie. Chcem im to odplatiť dobrými výsledkami. Všetci moji kamaráti a známi mi zisk českého občianstva odsúhlasili. Česko je pravý opak toho, čo sa deje na Slovensku,“ povedala aj o podmienkach v Olympe Praha.

Tému neštandardných podmienok pre slovenských športovcov ešte rozvinula: „Po olympiáde v Paríži o tom hovorili aj iní športovci. Podmienky na Slovensku sú šialené a zodpovední by sa mali zamyslieť nad tým, čoho sa dopúšťajú.“

Cieľ je olympiáda

Praneter majstra sveta v hokeji z roku 1972 Rudolfa Tajcnára sa v českých farbách chystá na sériu pretekov Svetového pohára a v marci budúceho roku aj na majstrovstvá sveta v americkom Lake Placide.

„Zohnali sa financie a už za pár týždňov tam pôjdeme na prípravný kemp. Veľmi sa na to teším. Mojím kariérnym cieľom sú zimné olympijské hry v Cortine d´Ampezzo 2026, ale dobre jazdiť chcem neustále,“ dodala Tajcnárová.