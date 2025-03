Taký scenár by nenapísal ani Steven Spielberg. V Česku sledovali hokejové galapredstavenie - VIDEO

To, čo sa stalo na ľade v Mladej Boleslavi, nemá obdobu. Duel posledného kola základnej časti proti Kladnu priniesol prestrelku s 13 gólmi.

Možno by to nebolo až tak nezvyčajné, keby ste nevedeli, že domáci viedli po druhej tretine 5:1, no nedotiahli to do víťazného konca.

V poslednom dejstve strelili „rytieri“ bez Jaromíra Jágra v zostave sedem gólov a duel otočili vo svoj prospech.

Už tomu neveril

Kladnu už o nič nešlo, vedeli, že bez ohľadu na výsledok skončia na predposlednom 13. mieste. Mladá Boleslav sa mohla v tabuľke posunúť vyššie, no posledné dejstvo jej plán zmrzačilo na malé kusy.

Lotyšský útočník „rytierov“ 28-ročný Eduards Tralmaks mal tiež o čo hrať. Ak by nazbieral päť a viac bodov, mohol vyhrať produktivitu v kanadskom bodovaní.

„Pred zápasom som mal niekde vzadu v hlave, že potrebujem aspoň päť bodov. Po prvých dvoch tretinách som tomu už neveril,“ priznal Tralmaks podľa webu sport.cz.

Len druhý cudzinec

Záverečné dejstvo vyhralo Kladno 7:0 a celkovo triumfovalo 8:5. Rodák z Rigy v ňom strelil hetrik a dvakrát asistoval. O bod tak ovládol bodovanie s bilanciou 23 zásahov a 28 asistencií.

„Chalani hrali pre mňa. Urobili všetko pre to, aby som vyhral bodovanie. Nikdy som nič podobné nevidel v televízii. A teraz som to zažil na vlastnej koži. Je to jednoducho šialené. Asi nám pomohla nejaká vyššia moc,“ reagoval Tralmaks pre spomínaný web.

V českej extralige sa stal iba druhým cudzincom, ktorému sa to podarilo. Pred ním to pred štyrmi rokmi zvládol Američan Peter Mueller z Komety Brno.

Začína sa play off

Kladno strelilo sedem gólov priebehu 11 minút a 21 sekúnd. Ide o neskutočný počin, aký treba dlho hľadať v historických štatistikách.

Sezóna pre tento klub skončila, no deviata Mladá Boleslav sa v osemfinále play off postaví ôsmej Plzni.

Séria hraná na tri víťazstvá sa začína v piatok 7. marca.