Takmer zlomil súperovi nohu, no videl len žltú kartu. Aktéri, tréneri a odborníci hromžia na rozhodcu - VIDEO

Futbalové Anglicko aktuálne rozoberá hrôzostrašný zákrok, ktorý predviedol obranca Evertonu James Tarkowski v úvodných minútach derby proti FC Liverpool.

Viac sa však rieši to, čo prišlo po ňom. Hoci kapitán hostí takmer zlomil súperovi nohu, vyviazol len so žltou kartou. Informoval o tom web sport.cz.

„Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú radi Liverpool, hovoria, že to bolo očividné,“ rozprával domáci tréner Arne Slot. A po prehre 0:1 to priznal aj tréner Evertonu David Moyes: „Mali sme šťastie, že sme nedostali červenú kartu.“

„To bolo lámanie nôh,“ povedal dlhoročný hráč Premier League Gary Nevile v televíznom vysielaní. Bývalý útočník Evertonu Duncan Ferguson sa pridal: „Hneď červená! Proti neexistuje žiaden argument.“

Tento moment sa odohral na Anfield Road po desiatich minútach hry. Tarkowski pred šestnástkou odkopol loptu pred nabiehajúcim Alexisom Mac Allisterom, čo mu aj vyšlo.

Jeho noha však pokračovala v pohybe a nešetrne zasiahla Mac Allisterovu ľavačku, ktorá sa poriadne ohla. Podľa odborníkov skúsený stopér presne vedel, čo robí. Jeho kolíky boli navyše dosť vysoko.

Verdikt rozhodcu Sama Barrotta bol pri súčasných futbalových trendoch prekvapením – ukázal len žltú kartu. Jeho rozhodnutie neopravil ani VAR, ktorý situáciu preskúmal.

„Otrasný postup. Jasná červená,“ vyjadril sa bývalý rozhodca Mike Dean.

63 – James Tarkowski now has the joint most yellow cards without ever being sent off in Premier League history (63). Physical. pic.twitter.com/arZXhrRYRZ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 2, 2025