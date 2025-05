Takmer polovica britskej mládeže by radšej žila vo svete bez internetu

Takmer polovica mladých ľudí vo Veľkej Británii by radšej prežívala mladosť vo svete bez internetu. Skoro 70 percent ľudí vo veku 16 až 21 rokov priznalo, že po čase strávenom na sociálnych médiách majú zo seba horší pocit. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnil britský úrad pre štandardizáciu a normalizáciu British Standards Institution (BSI). Informuje o tom web The Guardian.

Polovica opýtaných by podporila „zákaz používania digitálnych zariadení“, ktorý by im po desiatej hodine večer obmedzil prístup k určitým aplikáciám a webovým stránkam. Štvrtina respondentov totiž uviedla, že na sociálnych sieťach trávi viac ako štyri hodiny denne. Prieskumu sa zúčastnilo 1 293 mladých ľudí.