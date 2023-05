Takmer každý Slovák priznáva, že je preňho denné svetlo dôležité!

Prieskum agentúry 2muse priniesol aj ďalšie dôležité zistenia.

V čase, kedy duševným zdravím Slovákov otriasa spoločenská situácia, a začínajú sa prejavovať dôsledky pandémie, je potrebné premýšľať nad tým, ako ho zlepšiť. Riešenie máme doslova pred očami – so zlepšením nálady a mentálneho zdravia nám môže pomôcť aj pravidelný kontakt s denným svetlom.

Dnes je Svetový deň šťastia a pri jeho príležitosti spoločnosť VELUX predstavuje výsledky prieskumu, ktorý bol zameraný na prepojenie denného svetla a mentálneho zdravia.

Náš život vo veľkej miere ovláda stres, príliš mnoho aktivít a málo oddychu. Práve oddych je mimoriadne dôležitý pre dobitie energie a mentálne zdravie. K jeho zlepšeniu môže dopomôcť dostatok denného svetla – aj to je jedno z kľúčových zistení prieskumu, ktorý vytvorila slovenská agentúra 2muse. Podľa neho si Slováci uvedomujú, že dostatok prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu pozitívne vplýva na ich duševnú pohodu. Až 9 z 10 Slovákov vníma vplyv denného svetla na duševné zdravie a považuje ho za dôležité.

„Serotonín je známy ako hormón šťastia. Jeho tvorbu môžeme prirodzene podporiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je vystavovanie sa slnečnému žiareniu,“ vysvetľuje slovenská psychologička Denisa Debrecká.

Dostatok denného svetla v interiéri pozitívne ovplyvňuje náladu 6 z 10 Slovákov.

Foto: VELUX

Za dobrú náladu môže serotonín

Duševné zdravie človeka, no najmä jeho nálada, je komplexný systém, na ktorý vplývajú okrem našich myšlienok aj okolité vplyvy a vnemy. Za to, akú máme náladu, môžu hormóny. „Serotonín je pre fungovanie nášho tela a mysle nesmierne dôležitý. Jeho rola v našom tele je skutočne komplexná, ale zjednodušene môžeme povedať, že reguluje našu náladu, spánkový cyklus, termoreguláciu a apetít. Vedci ešte doteraz skúmajú rolu serotonínu v rámci ľudského zdravia a psychiky, ale čo vieme je, že jeho dysfunkcia môže byť spojená s úzkosťou, depresívnou náladou, ťažkosťami so sústredením a poruchami spánku,“ dopĺňa psychologička Denisa Debrecká. Ak sa človek pravidelne vystavuje dennému svetlu, môže dôjsť k zlepšeniu jeho nálady, zmierneniu úzkostí a ku kvalitnejšiemu spánku.

Denné svetlo má priamy vplyv na cirkadiánny rytmus človeka, ktorý reguluje jeho spánkový cyklus.

Foto: VELUX

Na dostatok denného svetla je potrebné myslieť v štádiu projektu

Pokiaľ plánujete stavbu domu alebo jeho rekonštrukciu, je potrebné myslieť na dostatok denného svetla už v štádiu projektu. Spôsobov, ako ho dostať napríklad pod strechu, je niekoľko – a všetky z nich prináša aj spoločnosť VELUX. Dánska firma sa dôležitosti denného svetla a čerstvého vzduchu venuje už viac ako 80 rokov.

V prípade plochej strechy si môžete vybrať rôzne formy svetlíkov, ktoré sú jednoduchým spôsobom, ako do interiéru priviesť dostatok denného svetla zhora. Navyše sú praktickým pomocníkom v otázke efektívneho vetrania. Strešné okná prinášajú denné svetlo pod šikmú strechu. „Prostredníctvom našich produktov sa snažíme do budov dostať do najviac denného svetla, ktoré významne vplýva aj na náladu ich používateľov,“ dopĺňa Zdeněk Okáč, Sales & Marketing support manager VELUX Česká republika a Slovensko.

Lepšia nálada vďaka dennému svetlu

Európania trávia až 90 % času v interiéri, čo sa prejavuje vysokým percentom prípadov depresií – viac ako 7,2 % obyvateľov Európskej únie trpí depresiou. Niektoré štúdie navyše dokazujú, že úzkosť je prepojená s množstvom vitamínu D v tele – jeho dostatok napomáha k zníženiu jej symptómov.[1] „Vitamín D je veľmi dôležitý a pomáha nám pri regulácii našej nálady, energie a spánku. Nedostatok vitamínu D je spojený s výkyvmi nálad, pocitmi úzkosti, a taktiež so zábudlivosťou. Dostatočný pobyt na prirodzenom svetle je teda dôležitý pre naše fyzické i psychické zdravie, a taktiež napríklad pre optimálne fungovanie v práci či počas štúdia,“ uzatvára Denisa Debrecká.

A ako vnímajú dôležitosť denného svetla mladí Slováci? Podľa prieskumu takmer 3/4 respondentov vo veku od 18 do 29 rokov vnímajú rozdiel v duševnej pohode pri pobyte v tmavej a nevetranej miestnosti – oproti presvetlenému priestoru plnému čerstvého vzduchu.

Šesť faktov o dennom svetle, ktoré ste možno doteraz nevedeli: Denné svetlo vo veľkej miere ovplyvňuje hladiny serotonínu a napomáha znižovať prejavy úzkosti a depresie.[2] LINK Viacero štúdií dokázalo, že ľudia, ktorí sa počas dňa vystavujú dennému svetlu, majú viac energie, lepšiu náladu a celkovo sa cítia lepšie.[3] Slovenky prikladajú väčšiu dôležitosť vplyvu denného svetla na duševné zdravie ako Slováci.[4] Pobyt na dennom svetle predlžuje trvanie nočného spánku a zlepšuje schopnosť rozhodnúť sa až o 79 %.[5] Podľa iného výskumu až 73 % respondentov potvrdilo, že denné svetlo je lepšie pre všeobecné zdravie ako elektrické osvetlenie.[6] Denné svetlo pozitívne stimuluje náladu pre takmer polovicu ľudí nad 66 rokov.[7]

[1] Source: Jaddou, H. Y., Batieha, A. M., Khader, Y. S., Kanaan, S. H., El-Khateeb, M. S., & Ajlouni, K. M. (2012). Depression and anxiety symptoms in people with epilepsy: A community-based study. Epilepsy & Behavior, 23(3), 291-297.

[2] Source: Lambert, G. W., Reid, C., Kaye, D. M., Jennings, G. L., & Esler, M. D. (2002). Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain. The Lancet, 360(9348), 1840-1842

[3] Source: Mead, M. N. (2008). Benefits of Sunlight: A Bright Spot for Human Health, Environmental Health Perspectives, 116(4), A160-A167.

[4] Svetlo a duševné zdravie, záverečná správa, 3.3.2023, 2muse

[5] Source: Galasiu, Anca & Reinhart, C.. (2008). Current daylighting design practice: A survey. Building Research and Information. 36. 10.

[6] Source: Galasiu, Anca & Reinhart, C.. (2008). Current daylighting design practice: A survey. Building Research and Information. 36. 10.1080/09613210701549748.

[7] Svetlo a duševné zdravie, záverečná správa, 3.3.2023, 2muse

Informačný servis