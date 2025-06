Takmer dve tretiny Čechov nechcú Ukrajinu v EÚ, ukázal prieskum

Až 61 % Čechov nesúhlasí s tým, že Európska únia udelila Ukrajine status kandidátskej krajiny pre vstup do bloku, čo je najvyšší podiel v celej EÚ. Len 31 % opýtaných v Česku vníma tento krok pozitívne. Ako referuje web euractiv.cz, vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.

V rámci EÚ v priemere podporuje kandidátsky status Ukrajiny 60 % respondentov, 34 % je proti a 6 % na to nemá názor.

Podobne skeptickí ako Česi sú momentálne už len Maďari, kde s udelením kandidátskeho statusu Ukrajine nesúhlasí 60 % opýtaných. So vstupom Ukrajiny do EÚ nesúhlasí ani 47 % obyvateľov Slovinsko a 45 % Cyperčanov. Na Slovensku je miera nesúhlasu so vstupom Ukrajiny do Únie momentálne na úrovni 42 %.