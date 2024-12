Sýrsky vodca Al-Asad podľa Trumpa utiekol, lebo Rusko stratilo záujem ho chrániť

Sýrsky vodca Baššár al-Asad utiekol z krajiny, pretože Rusko už nemalo záujem ho chrániť. Na svojej sociálnej sieti Truth Social to vyhlásil novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý tak reagoval na pád al-Asadovho režimu po rýchlej ofenzíve sýrskych povstalcov.

Oslabené krajiny

„V prvom rade Rusko nemalo dôvod tam byť. O Sýriu stratili záujem pre Ukrajinu, kde leží takmer 600-tisíc ruských vojakov zranených alebo mŕtvych vo vojne, ktorá sa nikdy nemala začať a mohla by trvať donekonečna,“ vyjadril sa Trump s tým, že Rusko aj Irán – podporovatelia al-Asadovho režimu – sú v súčasnosti oslabené krajiny.

Al-Asad vládol v Sýrii od roku 2000, kedy zomrel jeho otec a vodca krajiny Háfiz al-Asad. Z 24 rokov jeho vlády bol na čele Sýrie takmer 14 rokov počas občianskej vojny.

Pomoc od Číny

Trump sa v príspevku o al-Asadovi vyjadril aj o vojne na Ukrajine a povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa chcel dohodnúť a „zastaviť toto šialenstvo“.

„Malo by sa okamžite uzavrieť prímerie a začať rokovania. Príliš veľa životov je zbytočne zmarených, príliš veľa rodín zničených, a ak to bude pokračovať, môže sa to zmeniť na niečo oveľa väčšie a oveľa horšie,“ napísal Trump. Podľa neho je teraz čas, aby ruský vodca Vladimir Putin konal a pomôcť by pri tom mala aj Čína.