SWAN v roku 2025 zvýšil tržby aj zisk a preinvestoval rekordných 80 miliónov eur

Napriek pretrvávajúcej neistote v ekonomickom prostredí, pokračujúcej inflácii a dodatočnému daňovému zaťaženiu sa SWANu podarilo medziročne zvýšiť tržby a zlepšiť ziskovosť. Zároveň spoločnosť pokračovala v nadpriemernom tempe investícií do rozvoja infraštruktúry a skvalitňovania služieb. Celkové tržby spoločnosti dosiahli 160,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o +2,3%. K rastu tržieb prispeli obe kľúčové oblasti podnikania.
Tržby z predaja fixných služieb dosiahli 99,8 milióna eur, mobilné služby priniesli 60,8 milióna eur, čím SWAN potvrdil vyvážený model rastu naprieč segmentmi. Počet rezidenčných zákazníkov využívajúcich mobilné alebo fixné služby internetu alebo televízie dosiahol už 800-tisíc, pričom zákaznícka báza medziročne narástla o +2,8 %.
Výrazný rast ziskovosti a rekordné investície
Ešte výraznejší nárast zaznamenal SWAN na úrovni ziskovosti. V roku 2025 dosiahol predbežne upravenú EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami a odpismi) vo výške 50,9 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o 8,9 milióna eur, respektíve viac ako +20%. Súčasne SWAN investoval do rozvoja sietí a technológií rekordných 80 miliónov eur, čo predstavuje takmer 50% ročných tržieb.
„Rok 2025 potvrdil, že dlhodobá stratégia SWANu postavená na systematických investíciách, technologickom rozvoji a diverzifikovanom portfóliu služieb prináša hmatateľné výsledky,“ uviedol Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.
„Rast tržieb aj výrazné zlepšenie EBITDA vnímame ako jasný signál, že sme schopní udržateľne rásť aj v náročných podmienkach a zároveň si udržať vysokú mieru investičnej činnosti,“ dodáva.
Mobilné služby: rast zákazníkov aj spotreby dát
Mobilné služby 4ky využíva už viac ako 676-tisíc zákazníkov (aktívne SIM podľa TAC3M). Aktívna báza medziročne narástla o takmer 29-tisíc SIM, čo predstavuje +4,5%. Paušály SLOBODA využíva viac ako 395-tisíc zákazníkov (395 251) a počet aktivácií paušálov SLOBODA v roku 2025 prekročil hranicu 2,8 milióna (+2,5 % medziročne).
Dáta zároveň potvrdzujú zmenu v správaní zákazníkov. Dátová spotreba mobilných zákazníkov medziročne narástla o 8%. Najvýraznejšie rástli tržby v segmente rezidenčných zákazníkov mobilných služieb, ktoré vzrástli o +8% a dosiahli úroveň 53 miliónov eur.
AI a bezpečnosť
V roku 2025 uviedol operátor novú verziu aplikácie Moja 4ka, ktorá priniesla nové funkcionality a prehľadnejšiu správu služieb. Súčasťou vylepšení je aj digitálny parťák Hugo, ktorý zákazníkom pomáha rýchlejšie sa zorientovať v ponuke, nastaveniach a správe ich služieb.
Portfólio služieb doplnila aj nová VAS služba 4KA OCHRANA, reagujúca na rastúci dopyt po bezpečnosti v digitálnom priestore. Už v prvých mesiacoch po spustení služba zaznamenala tisíce inštalácií a len v prvom mesiaci spustenia sa podarilo zabrániť viac ako 12 miliónom pokusov o škodlivé aktivity u zákazníkov využívajúcich mobilnú sieť, čo potvrdzuje, že zákazníci vnímajú pridanú hodnotu aj mimo tradičných telco služieb.
Investície do frekvencií i siete
Rekordné investície v uplynulom roku vo výške 80 mil. eur súviseli najmä s aukciou mobilných frekvencií, v ktorej SWAN uspel v niekoľkých oblastiach.
SWAN si v aukcii zabezpečil nové frekvenčné bloky v pásmach 900 MHz, 1 500 MHz, 2 100 MHz a 2 600 MHz, ktoré patria medzi kľúčové pre ďalší rozvoj mobilných a 5G služieb. Novo získané nízke frekvencie 900 MHz a 1 500 MHz prispejú k lepšiemu pokrytiu signálom a dostupnosti služieb aj mimo veľkých miest, zatiaľ čo stredné a vyššie pásma 2 100 MHz a 2 600 MHz umožnia zvyšovať kapacitu siete, rýchlosti mobilného internetu a kvalitu služieb v husto obývaných oblastiach.
„Výsledok aukcie vytvoril pevný technologický základ pre ďalší rozvoj infraštruktúry a rozširovanie portfólia mobilných i fixných služieb spoločnosti,“ dodal R. Vavrík.
Fixné služby: rast optiky
V segmente fixných služieb SWAN pokračoval v rozvoji infraštruktúry a skvalitňovaní zákazníckej skúsenosti. Rast zákazníckej bázy využívajúcej optickú sieť dosiahol 3%, čo podporilo stabilitu a ďalší rozvoj fixného portfólia.
V B2B segmente SWAN posilnil svoju pozíciu najmä rozvojom riešení v oblasti WAP (Web Application Protection) a ďalšími technologickými zlepšeniami, ktoré zvyšujú bezpečnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť služieb pre firemných klientov. Významným míľnikom bol aj upgrade cloudovej infraštruktúry, ktorý zlepšuje výkon, dostupnosť a bezpečnosť riešení využívaných business zákazníkmi.
Rozširovanie 5G siete
Významné investície smerovali aj do budovania a rozširovania 5G siete. V prvej polovici roka sa operátor venoval zahusťovaniu 5G siete vo vyťažených mestských aglomeráciách s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovanej služby zákazníkom 4ky.
Na konci roka pokrýval operátor už viac ako 51% obyvateľstva Slovenska a zároveň vyhlásil, že v roku 2026 je jeho ambíciou zvýšiť pokrytie až na 61%.
Pre korektnosť treba dodať, že SWAN buduje svoju 5G sieť v pásme 3 400 MHz, čo je z pohľadu rozsahu vyššia frekvencia, ktorá má kratší rádius a preto efektívne nepokrýva vidiecke miesta a medzi-mestské oblasti. Výhodou je však vyššia kapacita a prenosové rýchlosti pre koncových používateľov v mestách.
Do roku 2026 vstupuje SWAN s ambíciou pokračovať v rozširovaní 5G siete a zvyšovaní kvality služieb. Operátor deklaruje cieľ zvýšiť 5G pokrytie až na 61 % populácie a zároveň ďalej investovať do infraštruktúry a produktových inovácií tak, aby zákazníkom prinášal vyššiu hodnotu a kvalitnejší používateľský zážitok.
