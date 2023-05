Svorka prerastených žralokov útočí v prvom traileri hororu Meg 2: Návrat do hlbín

Film Meg: Hrozba z hlbín sa stal v roku 2018 nečakaným hitom. Obrovských žralokov nepláva po plátnach kín a obrazovkách televízií málo, ale tomuto sa podarilo namiešať hrôzu, napätie a humor v pomere, ktorým si získal publikum. 3. augusta sa prehistorický megalodon vráti do kín a prvý trailer snímky Meg 2: Návrat do hlbín naznačuje, že nebude len jeden.

Do hlbokého oceánu sa za príšerou znova ponorí Jason Statham a spoločnosť mu tentoraz bude robiť aj Wu Jing, legenda ázijských akčných filmov. Spoločne povedú tím odvážnych výskumníkov, ktorých cesta na morské dno nedopadne celkom podľa plánov. Chaos prepukne vo chvíli, keď do ich misie zasiahnu aktivity podmorských ťažiarov. V stávke sa ocitnú životy všetkých zúčastnených a naši hrdinovia budú musieť bojovať nielen s ľudskými nepriateľmi, ale aj viacerými prerastenými žralokmi. A chobotnicami… A ktovie s čím všetkým ešte!

Trailer hneď v úvode prekvapí, keď sa v ňom na morskom pobreží zjaví tyranosaurus rex. Zábery nás však majú len dostať do kontextu – megalodon, teda gigantický žralok veľkozubý, bol obávaným predátorom už v praveku. Nehoda na morskom dne odhalí, že druh, ktorý sme považovali za vyhynutý, prežil dodnes a neváha ochutnať nepoznaný živočíšny druh – človeka! Ak sa krvilačné príšery dostanú k obývaným oblastiam, hrozí katastrofa. A nebol by to hollywoodsky trhák, ak by sa k nim skutočne nedostali. Zábery z filmu naznačujú, že prímorský dovolenkový raj sa zmení v peklo.

Foto: Continental film

Bude to však peklo nakrútené s veľkým nadhľadom a odľahčujúcim humorom. Režisér Ben Wheatley má skúsenosti s hororom (Zoznam smrti) i čiernym humorom (Prestrelka) a vo svojej novinke ich neváha skombinovať. Snímku Meg 2: Návrat do hlbín prinesie v auguste do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis