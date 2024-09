Šéfka Súdnej rady SR Kosová vyčíta svojmu predchodcovi Mazákovi niekoľko pochybení, vadí jej preplácanie leteniek

Šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyčíta svojmu predchodcovi vo funkcii Jánovi Mazákovi viacero pochybení. Vyplýva to z dokumentu, ktorý predložila na štvrtkové zasadnutie rady.

Refundácia leteniek

Medzi pochybenia podľa nej patrí napríklad vytvorenie a expedovanie uznesení, ktoré neboli prijaté súdnou radou, respektíve o nich súdna rada nikdy nehlasovala, zastavenie preverovania majetkových pomerov u kandidátky na predsedníčku súdu v rozpore so zákonom, porušenie rokovacieho poriadku kontrolných komisií rady, ale aj preplácanie leteniek za súkromné lety do Luxemburgu, Košíc a späť.

„Prvú letenku si dal Ján Mazák preplatiť za let zo dňa 7. júla 2020 a poslednú za let zo dňa 27. marca 2024. Ján Mazák sa presúval do miesta trvalého bydliska – Košíc, letecky z Viedne a späť. Zároveň sa letecky presúval do „druhého“ trvalého bydliska – Luxemburgu, letecky z Viedne a späť,“ uvádza sa v Správe predsedníčky Súdnej rady SR o zistených pochybeniach Jána Mazáka na poste predsedu súdnej rady.

Za rok 2020 bola podľa dokumentu bývalému šéfovi rady vyplatená na refundácii leteniek Viedeň – Košice a späť a Viedeň – Luxemburg a späť suma 857 eur, za rok 2021 suma 2 957 eur, za rok 2022 suma 4 473 eur, za rok 2023 suma 4 657 eur a za rok 2024 suma 2 254 eur. Spolu to predstavuje sumu 15 200 eur.

„Podstatnú časť tejto sumy tvorí refundácia leteniek za lety do Luxemburgu a späť,“ uvádza sa v materiáli.

Má právo na niektoré benefity

Kosová v správe zdôrazňuje, že šéf súdnej rady má podľa zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov právo na niektoré benefity, tie však nezahŕňajú možnosť preplácanie leteniek do dvoch trvalých pobytov „a vlastne ani do jedného“.

„Napriek tomu, že Jánovi Mazákovi bol v zmysle zákonných ustanovení poskytnutý bezplatne byt v Bratislave, bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice, služobné motorové vozidlo so šoférom, boli mu vyplácané paušálne náhrady, ktorú sú práve preto vyššie v prípade trvalého pobytu mimo Bratislavy, že takáto osoba má aj zvýšené náklady na cestu, za obdobie štyroch rokov vo funkcii predsedu súdnej rady si vyúčtoval na refundáciu leteniek mimo pracovných ciest sumu 15 200 eur,“ dodal dokument.