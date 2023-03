Švédsky prezident podpísal zákony potrebné pre vstup do NATO, Turecko ratifikuje žiadosť až po vyriešení sporov

Fínsky prezident vo štvrtok formálne spečatil historickú snahu severskej krajiny o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), keď podpísal zmeny zákonov potrebné pre členstvo v západnej vojenskej aliancii.

Národné opatrenia

Krok prezidenta Sauliho Niinista znamená, že Fínsko dokončilo národné opatrenia potrebné na vstup do NATO a teraz už čaká len na súhlas zo strany Turecka a Maďarska, ktoré ako jediné dve z 30 členských krajín aliancie ešte neratifikovali prístupové protokoly Helsínk.

Niinistö minulý týždeň navštívil Ankaru, kde mu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prisľúbil, že pokročia s ratifikáciou fínskej prihlášky. Podľa očakávania by sa to malo stať ešte pred voľbami, ktoré sú v Turecku naplánované na 14. mája.

Maďarský parlament by mal po niekoľkomesačných odkladoch schváliť fínske členstvo 27. marca.

Fínsky 200-členný parlament Eduskunta podporil členstvo krajiny v NATO 1. marca, keď zaň hlasovalo 184 poslancov a len sedem bolo proti.

Rekcia na ruskú inváziu

Fínsko a susedné Švédsko požiadali o členstvo v NATO pred desiatimi mesiacmi v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, čím sa vzdali desaťročia trvajúcej neutrality.

To je vnímané ako jeden z najväčších geopolitických dôsledkov vojny, ktorú rozpútala Moskva. Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1 340 kilometrov.

Fínsko a Švédsko, ktoré sú blízkymi kultúrnymi, ekonomickými a politickými partnermi, požiadali o členstvo v aliancii súčasne a plánovali do nej aj spoločne vstúpiť.

Súčasť aliancie

Žiadosť Švédska však zabrzdili námietky Turecka, pričom Erdogan sa minulý týždeň vyjadril, že ju neratifikuje, kým sa nevyriešia všetky spory medzi Ankarou a Štokholmom. Nie je pritom jasné ani to, či Budapešť ratifikuje švédsku žiadosť.

Švédski zákonodarcovia v stredu prevažnou väčšinou hlasovali za vstup ich krajiny do NATO. Bola to posledná domáca prekážka potrebná na to, aby sa Švédsko mohlo stať súčasťou aliancie.