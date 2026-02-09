Švédsko sprísni podmienky pre získanie občianstva, zavádza jazykové testy aj dlhší pobyt

Švédsko plánuje výrazne sprísniť pravidlá pre udeľovanie občianstva. Vláda v pondelok oznámila, že chce zaviesť jazykové a vedomostné testy, požiadavku „čestného života“, minimálny príjem a zároveň predĺžiť potrebnú dĺžku pobytu z piatich na osem rokov.
Ak parlament návrh schváli, nové pravidlá vstúpia do platnosti 6. júna, na švédsky štátny sviatok, a budú sa vzťahovať aj na už podané žiadosti.
Občianstvo aj bez jazyka
Minister pre migráciu Johan Forssell uviedol, že v súčasnosti je podľa vlády získanie občianstva príliš jednoduché. „Občianstvo musí znamenať viac než dnes,“ povedal. Dodal, že doteraz bolo možné stať sa občanom aj bez znalosti jazyka, spoločnosti či bez vlastného príjmu. „Teraz je možné stať sa občanom po piatich rokoch bez toho, aby ste vedeli jediné slovo po švédsky,“ zdôraznil.
Nové pravidlá počítajú s testom zo švédskeho jazyka a všeobecných znalostí podobným systémom v Dánsku či USA. Prvé skúšky by sa mali konať už v auguste. Uchádzači budú musieť preukázať aj mesačný príjem najmenej 20-tisíc švédskych korún pred zdanením, výnimku budú mať dôchodcovia a študenti.
Prísna politika
Sprísnia sa aj podmienky pre osoby s trestnou minulosťou. Tí, ktorí si odpykali trest, budú môcť požiadať o občianstvo až po 17 rokoch namiesto doterajších desiatich. Občianstvo nezískajú ani ľudia, ktorí podľa úradov nespĺňajú kritériá „čestného života“, čo môže zahŕňať vysoké dlhy, zákaz priblíženia či drogovú závislosť.
Švédsko po veľkej migračnej vlne v roku 2015 postupne sprísňuje azylovú a migračnú politiku. Krajina dlhodobo čelí problémom s integráciou časti prisťahovalcov, ktorí sa podľa vlády nedokázali začleniť na trh práce ani naučiť jazyk.