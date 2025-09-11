Švédsko poskytne Ukrajine vojenskú pomoc za niekoľko miliárd eur

Švédsko v rokoch 2026 a 2027 poskytne Ukrajine vojenskú pomoc vo výške 8,6 miliardy dolárov (približne 7,91 miliardy eur).„Tento krok ukazuje na dlhodobý charakter našej podpory Ukrajine,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii švédsky minister obrany Pål Jonson.
Nový balík zahŕňa 18 mobilných delostreleckých systémov Archer s muníciou, drony dlhého doletu, prostriedky protivzdušnej obrany a pobrežné monitorovacie zariadenia.
Dvadsaťšesť krajín sa formálne zaviazalo nasadiť tzv. silu uistenia na územie Ukrajiny
„Švédska vojenská pomoc Ukrajine zostane významná aj v prípade prímeria alebo mierovej dohody a bude pokračovať aj po ich uzavretí,“ dodal Jonson.
Vojenská pomoc sa v nasledujúcich dvoch rokoch zvýši na 40 miliárd švédskych korún (približne 3,52 miliardy eur) ročne. Podľa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku je Švédsko piatym najväčším darcom Ukrajiny v EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu.