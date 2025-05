Švédsko a Dánsko hostia majstrovstvá sveta, Slováci budú obhajovať siedmu priečku z Česka - VIDEO, FOTO

Už v piatok sa vo Švédsku a Dánsku začnú 88. majstrovstvá sveta mužov v ľadovom hokeji. A chýbať pri tom nebudú ani slovenskí reprezentanti. Na svetovom šampionáte budú obhajovať 7. priečku z vlaňajška.

Slovenskí hokejisti vstúpia do turnaja už v piatok večer v Štokholme duelom proti domácim Švédom. Neskôr ich čakajú ešte merania síl proti Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Kanade, Lotyšsku a Fínsku.

Bookmakeri predpovedajú, že tím SR sa dostane do štvrťfinále. Na to, že sa stanú majstrami sveta, je ôsmy najvyšší. Najviac stávkové kancelárie veria Kanade, druhý najnižší kurz je na domáce Švédsko a tretí najnižší na Česko a USA.

Okrem toho by sa podľa odhadov mali dostať do vyraďovacej časti aj Švajčiarsko, Fínsko a Nemecko. Podľa analytikov zostúpia do nižšej kategórie výbery Maďarska a Slovinska.

Súboje MS bude vo Švédsku hostiť štokholmská hala Globen, ktorá je teraz známa ako Avicii Arena. Uskutočnia sa v nej súboje A-skupiny, dve štvrťfinálové stretnutia plus záverečné zápasy o medaily. V dánskom Herningu bude aréna Jyske Bank Boxen hostiť stretnutia B-skupiny aj dva štvrťfinálové zápasy.

Slovensko bude mať zastúpenie aj v rozhodcovskom zbore – štvrté MS absolvuje hlavný arbiter Peter Stano a druhý svetový šampionát čaká na čiarového Ota Durmisa.

Slovenskí hokejisti zatiaľ naposledy získali cenný kov na MS ešte v roku 2012, vo fínskych Helsinkách vtedy prehrali vo finále a brali striebro. V ére samostatnosti je na ich konte jedno zlato, dve striebra a jeden bronz.