Švédska tajná služba upozorňuje na možné zhoršenie bezpečnostnej situácie. Nie za všetkým stojí Rusko

Šéfka švédskej spravodajskej a bezpečnostnej služby SÄPO Charlotte von Essenová v utorok pre AFP uviedla, že existuje „riziko“ ďalšieho zhoršovania už aj tak vážnej bezpečnostnej situácie v krajine, pričom ako hlavný zdroj hrozby označila Rusko.
Podľa von Essenovej Rusko už roky proti Švédsku aj na jeho území vykonáva aktivity ohrozujúce jeho bezpečnosť. „Zahŕňa to všetko od získavania spravodajských informácií, vplyvových operácií až po nelegálne získavanie technológií. Ale patria sem sa aj sabotážne činnosti,“ dodala.
Rusko nemôže za všetko
Zároveň však varovala, aby sa Rusku nepripisovalo príliš veľa z týchto operácií. „Mohlo by sa zdať, že Švédsko čelí rozsiahlym hybridným aktivitám, no my tento názor nezdieľame,“ povedala. Dodala, že je potrebné vyhnúť sa špekuláciám, pretože „Rusko nestojí za všetkým“.
Okno do sveta: Západ zabudol na štátny terorizmus, Rusko používa na sabotáže v Európe kriminálne siete - VIDEO
Okrem Ruska podľa nej ohrozujú švédsku bezpečnosť aj Čína a Irán. V prípade Iránu spomenula najmä využívanie kriminálnych sietí vo Švédsku ako sprostredkovateľov na útoky s cieľom presadzovať svoje záujmy. Čína sa zas snaží získať výsledky švédskeho výskum „na budovanie vlastných vojenských kapacít“.
Teroristická hrozba na zvýšenej úrovni
Minulý týždeň von Essenová rozhodla ponechať úroveň teroristickej hrozby v krajine na „zvýšenom“ stupni tri na 5-stupňovej stupnici. Na tejto úrovni je od mája minulého roka, keď bola znížená zo štvrtého stupňa, na ktorý ju SÄPO zvýšila v auguste 2023 po sérii protestov spojených s pálením a znesväcovaním Koránu, ktoré zo Švédska urobili „prioritný cieľ“.