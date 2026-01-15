Švajčiarsky úrad pre hospodársku súťaž preveruje licenčné poplatky Microsoftu

Podnetom sú sťažnosti konkurentov na výrazné zdraženie balíka Microsoft 365.
Švajčiarska komisia pre hospodársku súťaž (COMCO) vo štvrtok oznámila, že začala predbežné vyšetrovanie licenčných poplatkov spoločnosti Microsoft. Reaguje tak na sťažnosti konkurentov, ktorí poukazujú na „značné“ zvýšenie cien softvérového balíka Microsoft 365.
„Nedávne zvýšenie poplatkov môže predstavovať náznaky nezákonného obmedzovania hospodárskej súťaže,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Dodal, že balík Microsoft 365 je široko využívaný nielen súkromnými firmami, ale aj mnohými vládnymi inštitúciami, verejnými podnikmi a ďalšími subjektmi napojenými na štát.
Odhodlanie giganta
„Microsoft je odhodlaný dodržiavať švajčiarske zákony o ochrane hospodárskej súťaže a bude v rámci predbežného vyšetrovania so švajčiarskou komisiou pre hospodársku súťaž spolupracovať,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca spoločnosti .
Microsoft v posledných rokoch čelí v Európe opakovanej kontrole zo strany regulačných orgánov pre obavy z jeho dominantného postavenia na trhu podnikového softvéru.
Obvinenia odmieta
Európska komisia mu už v minulosti udelila viacero vysokých pokút, okrem iného za viazanie produktov či znevýhodňovanie konkurencie, a v súčasnosti sleduje aj jeho praktiky v oblasti cloudových služieb a licencovania softvéru.
Spoločnosť tieto obvinenia dlhodobo odmieta a tvrdí, že jej cenová politika odráža investície do bezpečnosti, umelej inteligencie a nových funkcií.