Šutaj Eštok informoval o zmenách v NAKA a Policajnom zbore, zavedené budú v čo najkratšom čase

Pracujeme na tom, aby boli zmeny na prezidiálnych policajných útvaroch implementované v čo najkratšom čase. Pred rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v reakcii na otázky týkajúce sa zmien v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).

Konkrétny termín neuviedol, spomenul ale horizont mesiaca. Dodal, že rokovali i s Generálnou prokuratúrou SR, kde sa dohodli na pracovnom stretnutí a plánujú prerokovať všetky zmeny.

Komunikácia s Európskou komisiou

Rovnako dodal aj to, že jeho kolegovia boli pred niekoľkými dňami v Bruseli, kde o plánovaných zmenách informovali aj Európsku komisiu, aby boli predmetné zmeny odkomunikované. Komisia sa podľa neho k zmenám nevyjadrila. Šéf rezortu vnútra prisľúbil i to, že o nich budú včas informovať.

„Meníme všetky prezidiálne útvary, špecializované, pretože v súčasnosti, napríklad keď sa bavíme o NAKA, tá odmietavosť je tam štatisticky vysoká,“ vyjadril sa minister Šutaj Eštok.

Nejde o politickú pomstu

Uviedol tiež, že plánujú zmeny aj vo viacerých útvaroch, a to aj vzhľadom na to, že Policajný zbor zápasí s podstavom, ale má mnoho riadiacich pracovníkov, čo minister označil za nehospodárne. Reforma by podľa neho mala reflektovať na aktuálnu bezpečnostnú situáciu.

Šutaj Eštok poprel, že by NAKA ako značka mala skončiť, rovnako odmietol i to, že v prípade týchto zmien ide o politickú pomstu. Dodal, že NAKA bude pokračovať vo vyšetrovaní aj citlivých káuz týkajúcich sa ľudí na vysokých miestach. Rovnako zdôraznil, že naďalej zostane ako špecializovaný útvar s celoslovenskou pôsobnosťou.