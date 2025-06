Susko podal dovolanie v prípade odsúdeného Zoroslava Kollára, o veci by mal rozhodovať Najvyšší súd

Minister spravodlivosti Boris Susko podal dovolanie vo veci odsúdeného podnikateľa Zoroslava Kollára. Informáciu, s ktorou prišiel spravodajský portál 360ka, potvrdilo Ministerstvo spravodlivosti SR.

Dôvodom pre podanie dovolania bola podľa rezortu okolnosť, že skutková veta jedného z dvoch trestných činov uvedených v rozsudku, ktorým bola napadnutá dohoda o vine a treste schválená, neobsahovala znaky príslušnej skutkovej podstaty trestného činu ustanoveného v Trestnom zákone, za spáchanie ktorého bol menovaný uznaný vinným.

„Príslušným súdom schválená dohoda o vine a treste uzatvorená so Zoroslavom K. tak s ohľadom na uvedený nedostatok vyznieva nespravodlivo, čo je kvalifikačným znakom pre podanie dovolania ministrom spravodlivosti podľa paragrafu 371 Trestného poriadku, bez ohľadu na to, že sa odsúdený k tomuto skutku priznal,“ uviedla Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti. O veci by mal teraz rozhodovať Najvyšší súd SR.

Rozhodnutie priznať sa bolo osobnou voľbou odsúdeného

Špecializovaný trestný súd v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania. Odsúdený vtedy pre médiá uviedol, že rozhodnutie priznať sa bolo jeho osobnou voľbou.

„Opísal som skutky tak, ako sa stali,“ povedal a odmietol, že by bol kajúcnikom. „Nikoho som neudal,“ doplnil. Zároveň dodal, že má finančné prostriedky na zaplatenie peňažného trestu.

Priznal aj sprostredkovanie úplatku pre Makóa

Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS). Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmieta.

Ďalší skutok, v ktorom Kollár priznal vinu, bolo sprostredkovanie úplatku pre Makóa za krytie nelegálnej výroby cigariet od Tomáša Rajeckého, blízkeho skupine piťovcov. Skutok sa stal v roku 2019, pričom Rajecký poskytol 300-tisíc eur.