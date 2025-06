Súdny proces s exministrom Gálom pokračuje, blokácia pozemkového fondu je podľa neho vymyslená rozprávka

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v stredu pokračuje proces s bývalým ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom obžalovaným z prijímania úplatku. Gál pokračuje v prednese záverečnej reči, ktorú nedokončil na predošlom pojednávaní.

Peňažný trest

V rámci svojho vyjadrenia odmietol, že by si v roku 2018 vyžiadal akýkoľvek úplatok v súvislosti s fungovaním Slovenského pozemkového fondu, ako je to uvedené v obžalobe. Prokurátor už predtým navrhol Gálovi podmienečný trest, čo odôvodnil tým, že vzhľadom na novelizáciu Trestného zákona nie je v tejto súvislosti možné uložiť nepodmienečný trest. Rovnako prokurátor obžalovanému navrhol peňažný trest, a to vo výške minimálne 80-tisíc eur.

Exminister pred súdom ešte vo februári na margo podanej obžaloby vyhlásil, že je nevinný. Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v decembri 2023 obžaloval bývalého ministra spravodlivosti Gála aj s Ladislavom K. pre zločin prijímania úplatku a zločin podplácania. Stíhanie Ladislava K. však bolo právoplatne zastavené pre premlčanie.

Vymyslené skutky

Podľa obžaloby si Gál v roku 2018 ako poslanec parlamentu vyžiadal aj prijal úplatok 50-tisíc eur za to, aby zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Za týmto účelom ho podľa prokuratúry kontaktoval právnik Ján Gajan na pokyn podnikateľa Martina Kvietika.

Obhajcovia obžalovaného obžalobu označili za nedôvodnú a skutok v nej uvedený za vágny. Samotný obžalovaný vyhlásil, že skutky uvedené v obžalobe sú vymyslené.

„Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe,“ povedal Gál. Podľa prokurátora Mateja Izakoviča bolo súčasťou úplatku aj získanie poľovného revíru, a tiež možnosť získať pozemky do prenájmu pre konkrétnu spoločnosť, „v ktorej mal mať (obžalovaný, pozn. SITA) podľa vyjadrení svedkov nejakú skrytú majetkovú účasť,“ uviedol vo februári.

Záverečná reč

Gál v stredu v rámci záverečnej reči zotrval na stanovisku, že je nevinný. „Blokácia SPF je vymyslená rozprávka, aby ma aspoň nejako mohli stíhať,“ vyhlásil. Zároveň zdôraznil, že nikde nikdy nemal skrytú majetkovú účasť, na rozdiel od svedka Gajana, ktorý proti nemu vypovedá.

V tejto súvislosti odmietol, že by si od Gajana vyžiadal akúkoľvek formu úplatku, vrátane peňažného. „S kajúcnikom Gajanom som sa nikdy nestretol,“ povedal Gál. Doplnil, že keďže nedošlo k žiadnemu stretnutiu, nemohol si vypýtať ani prijať úplatok.